Golazo de Karen Páez para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Luz Campoverde asistió a la delantera colombiana, la cual no falló ante la salida de la arquera Maryori Sánchez y puso en ventaja a la ‘U’ en la definición del Torneo Clausura

La colombiana marcó el 1-0 en Matute. (América TV)

El sábado 18 de noviembre, Universitario de Deportes se midió con Alianza Lima en la final vuelta por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Luego de que las ‘blanquiazules’ fallaran un penal, las ‘cremas’ marcaron el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva gracias a una buena definición de su delantera Karen Páez.

