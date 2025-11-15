Dónde ver Chile vs Rusia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Chile vs Rusia por fecha FIFA 2025

Chile continúa su recorrido internacional y se prepara para enfrentar a Rusia hoy, sábado 15 de noviembre, en el estadio Olímpico de Sochi, en el primero de dos partidos amistosos agendados en la fecha FIFA 2025. Este encuentro otorga a la ‘Roja’ la posibilidad de evaluar a nuevos jugadores tras quedar fuera del Mundial 2026, lo que implica un período de renovación en el equipo nacional.

El combinado chileno participa en estos compromisos con un plantel diverso y bajo la dirección técnica transitoria de Nicolás Córdova. El técnico asumió el cargo de manera interina tras su paso reciente por el Mundial Sub-20 y liderará las presentaciones del equipo chileno durante los amistosos en suelo europeo.

Luego de un extenso traslado, la delegación chilena ya se encuentra instalada en Sochi, con el objetivo de cerrar el año de manera positiva en los partidos frente el combinado ruso y posteriormente contra Perú. El desafío para la selección no solo es sumar resultados favorables, sino fortalecer una base de jugadores con vistas al siguiente ciclo competitivo y a la llegada del futuro entrenador definitivo.

El grupo inició sus prácticas en tierras rusas el pasado martes por la tarde, adaptándose a las condiciones climáticas locales. Durante los primeros entrenamientos se realizaron labores de recuperación física y ejercicios con balón. Entre los convocados destacan Lawrence Vigouroux, Vicente Pizarro y Ben Brereton, considerados habituales para el entrenador interino. El equipo busca aprovechar estos encuentros para afianzar su rendimiento colectivo y encarar el próximo proceso clasificatorio con expectativas renovadas.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Horarios de Chile vs Rusia por la fecha FIFA 2025

El choque entre los chilenos y los rusos se jugará hoy, sábado 15 de noviembre, en el estadio Olímpico Fisht en Sochi, por la fecha FIFA 2025. El horario establecido es a las 10:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 11:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 12:00 horas.

Chile vs Rusia: horarios del partido amistoso por fecha FIFA 2025.

El cotejo entre Chile vs Rusia se podrá seguir por medio de Disney Plus en todo Latinoamérica. Mientras que en territorio chileno se verá por Chilevisión y sus plataformas digitales (página web y canal de Youtube). Además, de emitirse por ESPN.

Además, Infobae informará todos los detalles que debes saber del amistoso que se jugará en Sochi.

Rusia vs Chile será transmitido por ESPN y Disney Plus Premium.

Así llegará Rusia al partido

Rusia llega a este encuentro tras igualar 1-1 frente a Perú en un amistoso disputado en el Grazpom Arena de San Petersburgo, donde contó con el apoyo de su público. Aunque no se quedó con la victoria, el equipo mostró control del juego durante la mayor parte del tiempo.

Debido al contexto político que afecta al país, la selección rusa no ha jugado partidos oficiales desde 2022. Ante esta situación, en las últimas fechas FIFA optó por programar enfrentamientos contra selecciones sudamericanas. En octubre, el rival fue Bolivia y en este mes de noviembre los compromisos serán ante Perú y Chile. Con estos encuentros, el combinado ruso busca recuperar ritmo competitivo y evaluar el desempeño de sus jugadores en el escenario internacional.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

