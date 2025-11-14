A qué hora juega Chile vs Rusia: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Chile vs Rusia: horarios del partido amistoso por fecha FIFA 2025.

La selección de Chile se medirá este sábado 15 de noviembre a su igual de Rusia como parte de la fecha FIFA. Este compromiso internacional tendrá como escenario el Olimpiyskiy Stadion Fisht, que cuenta con una capacidad para 48 mil espectadores y está situado en la ciudad de Sochi.

Rusia afronta el amistoso tras igualar 1-1 con Perú en el primer compromiso de la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Valeri Karpin mostró solidez en la presión alta y consiguió la apertura del marcador gracias al oportunismo de Aleksandr Golovin, quien aprovechó un error del portero Pedro Gallese tras el quite inicial de Alekséi Miranchuk. Sin embargo, la última jugada del partido dejó un sabor amargo en el equipo local, ya que concedió el empate tras un disparo lejano de Alex Valera.

El técnico Karpin expresó su molestia por la desconcentración defensiva en el tramo final, al declarar: “Encajamos un gol porque a Safonov se le dobló la pierna. Quizá perdió el balón. Ni siquiera era una ocasión clara de gol”. Este empate obliga a la selección rusa a corregir algunos detalles tácticos, sobre todo en la zaga, previo al encuentro ante Chile. El objetivo principal es encontrar respuestas en el funcionamiento colectivo de cara a próximos desafíos internacionales.

Chile inicia en Sochi su primera presentación de la fecha FIFA con una plantilla rejuvenecida bajo las órdenes del técnico interino Nicolás Córdova. Durante los últimos días, el plantel realizó sesiones de entrenamiento en territorio ruso y apostó por un recambio generacional, manteniendo solo a un grupo reducido de futbolistas de experiencia, entre los que destacan Ben Brereton y Guillermo Maripán.

El último antecedente de la ‘roja’ fue la victoria 2-1 ante Perú en un amistoso disputado en Santiago. En aquella ocasión, Brereton anotó uno de los goles y un autogol de Matías Lazo completó la remontada. La presencia de jóvenes en la convocatoria responde al objetivo de potenciar nuevas alternativas para el ciclo venidero, mientras se sostiene una base de liderazgo en la cancha.

Horarios del Chile vs Rusia

Este amistoso está pactado para las 10:00 horas de Perú, a las 12:00 horas de Chile y a las 18:00 horas de Rusia. Con respecto a otros países, comenzará a las 9:00 horas de México; a las 10:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 11:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 12:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver Chile vs Rusia: canal TV del partido amistoso

En Perú no hay canal confirmado para ver el Chile vs Rusia. Sin embargo, se podrá seguir este amistoso por fecha FIFA mediante la aplicación Disney Plus en todo Latinoamérica.

En cuanto a territorio chileno, pasará por la señal de Chilevisión y sus plataformas digitales (página web y canal de Youtube). Además, de emitirse por ESPN.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura de este enfrentamiento a través de su web. Todos los detalles de este nuevo choque. No te lo puedes perder.

Posible alineación de Chile

Nicolás Córdova pondría el siguiente once ante Rusia: Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.