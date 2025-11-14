Perú Deportes

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

El extécnico de la selección peruana se refirió a la precandidatura parlamentaria de ‘Aladino’ como parte del partido Fuerza y Libertad

El 'Tigre' fue consultado por la nueva faceta de 'Aladino', a quien dirigió en la selección peruana. (RPP)

La postulación de Christian Cueva como diputado de Perú coincidió con el regreso de Ricardo Gareca al país para celebrar los ocho años de la clasificación al Mundial Rusia 2018. En ese escenario, el ‘Tigre’ fue consultado por la nueva faceta de su exdirigido con quien vivió la época dorada de la selección nacional.

“Me parece bien, todo lo que él haga o que los muchachos de pronto tengan alguna iniciativa, y quieran involucrarse con temas tan cruciales como es la política en este caso, no me parece mal, si él lo siente realmente y si tiene esa vocación, no me parece mal, creo que está bien”, declaró el argentino en diálogo con RPP.

Christian Cueva se lanza a diputado con Fiorella Molinelli y Pedro Pablo Kuczynski. Video: Atenas Televisión

