Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

La postulación de Christian Cueva como diputado de Perú coincidió con el regreso de Ricardo Gareca al país para celebrar los ocho años de la clasificación al Mundial Rusia 2018. En ese escenario, el ‘Tigre’ fue consultado por la nueva faceta de su exdirigido con quien vivió la época dorada de la selección nacional.
“Me parece bien, todo lo que él haga o que los muchachos de pronto tengan alguna iniciativa, y quieran involucrarse con temas tan cruciales como es la política en este caso, no me parece mal, si él lo siente realmente y si tiene esa vocación, no me parece mal, creo que está bien”, declaró el argentino en diálogo con RPP.
Más Noticias
Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció si el DT se queda o se va de Universitario: “Buscan desestabilizar”
El administrador de la ‘U’ descartó tener problemas personales con el técnico uruguayo y afirmó que son estrategias para romper la unión en el club tras el tricampeonato
Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”
El ‘Tigre’ rompió su silencio luego de que el presidente de la FPF manifestara que el proceso exitoso en la selección se terminó por su culpa
Se agrava el riesgo de retraso de los Juegos Bolivarianos 2025 tras el cambio de presidente del IPD a solo ocho días de su inicio
El actual régimen de José Jerí resolvió designar al cuestionado Sergio Ludeña como nuevo mandamás del órgano rector del deporte nacional. El primer desafío del exadministrador de Cienciano es cumplir con la fecha establecida para el certamen continental que se desarrollará en Lima y Ayacucho
Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo
La agenda estará llena de encuentros emocionantes: Alemania tendrá su turno en las Eliminatorias UEFA, Argentina se verá con Angola en amistoso, Bolivia hará lo suyo con Corea del Sur, y mucho más
Vania Torres reconoce el legado de Sofía Mulanovich tras su título mundial: “Abrió las puertas para que sea profesional”
La surfista ingresó al olimpo del deporte nacional y se une a figuras destacadas como la ‘Reina Sofía’ y ‘Piccolo’ Clemente en la disciplina que más laurea a los atletas peruanos
MÁS NOTICIAS