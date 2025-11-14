Perú Deportes

Ricardo Gareca le respondió a Agustín Lozano tras decir que hizo lo imposible para que se quede en Perú: “Tengo todas las conversaciones”

El ‘Tigre’ rompió su silencio luego de que el presidente de la FPF manifestara que el proceso exitoso en la selección se terminó por su culpa

El 'Tigre' se refirió a las palabras del presidente de la FPF, quien manifestó que hizo todo lo posible para que se quede en la selección peruana. (RPP)

Ricardo Gareca se encuentra en el Perú para festejar los ocho años de la clasificación al Mundial de Rusia 2018. En esta visita, el técnico argentino aprovechó para hablar con la prensa nacional y tocar algunos polémicos temas como su salida de la ‘bicolor’ tras el repechaje de Qatar 2022.

El ‘Tigre’ fue consultado por las recientes declaraciones de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien se desligó de la responsabilidad por la partida del entrenador ‘gaucho’. En contraparte, el directivo lo culpó y afirmó que no se ha dicho la verdad.

“Yo creo que el ‘profe’ Ricardo Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Habló bastante pero no ha dicho todo, falta la verdad. Yo solamente digo que falta la verdad, no ha dicho toda la verdad. Lo único que te puedo decir es que, como presidente de la FPF, hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe y pueda seguir”, expresó Lozano en Trivu TV.

Gareca se refirió a estas palabras y le respondió al mandamás de la FPF. “Hay que preguntarle a Lozano, qué te puedo decir, qué puedo aportar de lo que ya me conocen, eso hay que preguntarle y que diga la verdad, tengo todo en mi teléfono, tengo la última conversación que tuve con él, el último diálogo, todo”, expresó en diálogo con RPP.

El ‘Flaco’, además, señaló que eso quedó en el pasado y que el presidente de la Federación debería enfocarse en la mejora del fútbol peruano. “No te olvides que se pasó de una selección que tenía 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción en el que hay cuatro técnicos en la selección en apenas 4 años”.

Gareca negó que se fue de la selección peruana por dinero

En su entrevista, Lozano también se refirió al tema ecónomico, negando que se haya hecho una reducción en el salario de Gareca. A la par, manifestó que el seleccionador nunca se presentó en la reunión pactada en Buenos Aires. En ese sentido, el ‘Tigre’ explicó los motivos de su ausencia y descartó que se marchó de Perú por dinero.

“Yo no hablo de dinero, de contrato, todo lo que tuve que hablar con Lozano fue en la previa y fue lo deportivo. Solamente las reuniones que tuve con él tienen que ver con lo deportivo. Después cuando llegó el momento de hablar contractualmente viajó a Buenos Aires, él delegó a una comitiva, fue mi abogado y mi hijo mayor, ellos hablaron, me desligo de eso, jamás hablé de la parte económica, con Oviedo jamás lo hice, eso es desgastante”, detalló el argentino.

Finalmente, Gareca reconoció el factor que lo llevó a tomar la decisión de irse de la selección peruana: la filtración de la información tocada en la negociación entre la comitiva de Lozano y su equipo de trabajo conformado por su abogado y su propio hijo.

“Cuando vi que no se daban las condiciones para trabajar, por lo que se manifestó y lo que el periodismo sabía, todo lo que se habló en esa reunión, era de lo que hablaba la prensa, di por terminada la relación, mejor dicho no di por terminada la relación, sino ya no había nada más que hablar”, cerró.

