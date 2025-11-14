Se filtró conflicto que haría que Jorge Fossati se vaya de Universitario para ser DT en la Liga MX

La continuidad de Jorge Fossati en Universitario de Deportes entró en un ambiente de incertidumbre debido al interés de dos clubes históricos de México por el DT. El ‘Nono’ tiene contrato vigente con la ‘U’ hasta fines del 2026, pero las ofertas de Necaxa y Pumas UNAM son importantes y ahora su permanencia no está al cien por ciento garantizada.

Esa noticia preocupó a los hinchas ‘cremas’ que piden a gritos que se quede el uruguayo para luchar por el tetracampenato la próxima temporada. A pesar que la directiva ‘merengue’ garantizó el mandato de Fossati, su estadía en Ate podría finalizar este año.

Las últimas declaraciones del estratega poniendo en duda su continuidad causó cuestionamientos al respecto. Y mientras se resuelve su futuro, se filtró que existe un conflicto que haría que el DT termine su etapa con el tricampeón.

“Ayer me mandaron un mensaje: ‘Fossati no va más en la ‘U’. Buena relación con Álvaro Barco, mala con Franco Velazco. Si es por la ‘U’, se va a quedar. Oferta de México, salario muy importante‘“, informó Horacio Zimmermann en el programa ‘Doble Punta’.

Por su lado, Bruno Cabala dejó en claro que la posibilidad de que Fossati se vaya de Universitario es una información, no tiene nada que ver con los comentarios que apuntan que se está tratando de un complot para desastibilizar a los ‘cremas’.

“Normalmente cuando se habla de estas cosas pasó también cuando Fossati estaba en la ‘U’ y se hablaba de la posibilidad de la selección. La gente decía quieren desestabilizar a la ‘U’ y finalmente, se fue a la selección. La información termina siendo importante. Y además, el primero que podría desestabilizar a la ‘U’ con alguna de la declaración podría haber sido Jorge Fossati con sus declaraciones. Esto nace de Fossati, no nace de nosotros los periodistas. Ver si se queda o no se queda en un criterio nace de Fossati”, comentó el periodista deportivo.

La firme postura de Universitario sobre la continuidad de Jorge Fossati

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, aseguró la permanencia de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. El directivo aseguró que el uruguayo tiene contrato vigente y seguirá al mando de los ‘cremas’ el próximo año, despejando todas las especulaciones sobre una posible salida.

“En cuanto a su contrato, de alguna manera no es que haya algo por conversar. Él tiene contrato vigente. Es cierto que los contratos siempre se pueden mejorar o se pueden extender. En el entusiasmo y en el buen rendimiento, tanto los jugadores, como en el comando técnico pueden tener ciertas activaciones o gratificaciones, en cuanto a una estructura de contrato que ya a está establecida pero siemprehay posibilidades de mejorarlo o hablarlo”, afirmó Barco en el programa ‘Tiempo Crema’.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura 2025?

Con el tricampeonato asegurado, Universitario de Deportes cerrará su participación en la Liga 1 2025 enfrentando a Los Chankas el próximo sábado 22 de noviembre en Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.