Pedro García minimizó el interés de clubes de Liga MX por Jorge Fossati y le recomendó seguir en Universitario: “En México dirige cualquiera”

El periodista deportivo le recomendó al técnico uruguayo quedarse en Universitario. (RPP)

Jorge Fossati es uno de los artífices del tricampeonato de Universitario de Deportes. El técnico uruguayo volvió a Ate luego de su fracaso con la selección peruana y escribió su nombre con plumón indeleble en el libro de historia de los ‘cremas’, alzando su segundo título en la Liga 1.

Fossati le puso fin a la sequía de casi 10 años sin campeonatos de los ‘merengues’ en el 2023, ganándole la final al clásico rival, Alianza Lima. Y ahora, concretó el tan ansiado ‘tri’ -el segundo del club- con algunas fechas de antelación en este 2025.

Todo lo hecho por el técnico uruguayo no solo ha sido destacado en el país. Su experiencia y conocimientos puesto a disposición del equipo y comprobada con títulos ha llamado la atención de poderosos clubes de la Liga MX, como Necaxa y Pumas UNAM, que lo tienen en carpeta y cuentan con el dinero para pagar su cláusula.

El 'Flaco' es el héroe del tricampeonato de Universitario de Deportes. | VIDEO: Jax Latin Media

El periodista Pedro García opinó sobre el interés de los equipos mexicanos por el popular ‘Nonno’. En la última edición del programa de Youtube ‘Vamos al Var’, le recomendó al ‘charrúa’ quedarse en Ate por el cariño que los hinchas le tienen y para que continúe haciendo historia.

“A los 72 años habiendo encontrado en este relanzamiento de su carrera, un lugar en el mundo, pienso que es un hombre por el recorrido que tiene cierta sabiduría que le va a decir ‘oye es tu lugar en el mundo, te tratan bárbaro, has sido campeón, te ama la gente, has hecho historia, tienes un buen equipo, se viene la Libertadores, ¿en serio te quieres mover de Perú?’ Fossati hoy califica entre los mejores técnicos en la historia de la U“, comenzó.

García intentó ponerse en el terno de Fossati y aseguró que el exseleccionador de Perú no tiene pensado marcharse por el nivel que hay en la Liga MX. “Hoy no se plantea irse a México, un torneo muy exigente, competitivo, muy de ese vuelo”.

Además, apuntó que el uruguayo no dejaría la ‘U’ por el tema económico. “¿Se iría por plata? Fossati tiene un patrimonio muy importante, dirigió en Catar, la diferencia económica la tiene recontra hecha, él no dirige por plata, dirige porque le gusta, porque tiene sangre y pasión".

Su punto de vista sobre dirigir en México

Minutos después, su compañero Alan Diez expresó que Jorge Fossati se podría ir a México al enterarse que equipos de una liga muy competitiva en Latinoamérica lo quieren. A lo que Pedro García respondió con un comentario inesperado, desatando la molestia de los otros panelistas.

“En México dirige cualquiera, Gago qué te parece como técnico, Gago es buen fachero, le quedan bien los ternos, pero por favor… Hay buenos, Demichelis no le corre 100 metros a Fossati, y Gago lo pasa… No me jodas, Gago no es mejor que ocho técnicos que dirigen el fútbol peruano”, acotó.

Fernando Gago podría ser reemplazado por Jorge Fossati en Necaxa.

García quiso mantener su postura y se sometió a un reto, en el que su compañero le iba mencionado diferentes técnicos como Néstor Gorosito, Paulo Autuori y el propio Fossati para compararlos con Gago. El periodista peruano puso a todos por encima del argentino y cerró explicando lo que quiso decir.

“En México llegan muchos entrenadores, sobre todo del Río de la Plata, que tienen buenos empresarios y tienen grandes nombres. Gago tiene un gran nombre y se le facilita dirigir. Demichelis tiene un gran nombre y una pinta increíble, se le facilita dirigir. Hay marketing dentro de los técnicos de fútbol”, finalizó.