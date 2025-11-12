Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

Jorge Fossati ha conseguido dos campeonatos nacionales con Universitario. - Crédito: EFE

Los movimientos en Universitario de Deportes relacionados a renovaciones, incorporaciones y salidas se han establecido al finalizar la Liga 1 2025. No obstante, ha surgido un pequeño ruido a partir de la posibilidad de concretarse la salida de Jorge Fossati con destino a la Liga MX para el siguiente año.

Aunque el ‘Flaco’ cuenta con un contrato vigente hasta finales del 2026, no ha descartado la posibilidad de alejarse de Ate, después de saldar un histórico tricampeonato nacional, pensando en nuevos horizontes. Y ahí emerge la seria opción surgida en México, según ha dado a conocer el diario El Heraldo.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario. - Crédito: Liga 1

El espléndido rendimiento reflejado con la ‘U’ en el Torneo Clausura 2025, donde no ha concedido derrota alguna, ha maravillado a dos clubes históricos de la Liga MX, que ya han comenzado a seguir muy de cerca su situación. Los implicados son Necaxa y Pumas UNAM.

Jorge Fossati figura como una de las prioridades en la carpeta del ‘campeonísimo’ tras confirmarse la salida del argentino Fernando Gago en la dirección técnica. Si bien no hay conversaciones formales establecidas, la directiva ve viable acometer una operación oficial, sobre todo porque el monto de la cláusula de rescisión del uruguayo está al alcance.

El 'Flaco' es el héroe del tricampeonato de Universitario de Deportes. | VIDEO: Jax Latin Media

En el caso de los auriazules, la opción del ‘Nonno’ es como un futurible / potencial candidato en caso el proyecto a cargo del estratega Efraín Juárez no resulte a corto plazo, aunque es algo muy aventurado pronosticarlo, porque de momento los resultados son favorables y la sintonía del plantel es plausible.

De 72 años, Fossati es un estratega de enorme experiencia que ha sabido levantar varios títulos. Ha dirigido, además, a una cantidad amplia de clubes alrededor de Hispanoamérica y Asia desde hace más de tres décadas. También puede presumir de haber liderado selecciones nacionales, entre ellas Perú y Uruguay.

Jorge Fossati abrazando a sus dirigidos luego de confirmarse la consecución del tricampeonato con Universitario. - Crédito: EFE

Futuro

La obtención del tricampeonato por parte de Universitario ha significado mucho para la institución, ya que el entrenador Jorge Fossati no sólo alcanzó la meta establecida por el área deportiva, sino que también alcanzó un lugar destacado en la historia reciente del club de Odriozola. Este logro ha otorgado al líder una recategorización en el mercado internacional, elevando su perfil como director técnico.

A pesar de la hazaña conseguida, la continuidad de Fossati en el club ha estado marcada por incertidumbre, motivada principalmente por un desgaste emocional experimentado durante la temporada. En varias ocasiones, el entrenador ha solicitado paciencia respecto a la definición de su futuro, mientras avanza el proceso que podría asegurar su permanencia en el cargo.

El veterano entrenador, de 72 años, espera una reunión con la directiva para definir su futuro. | VIDEO: Jax Latin Media

La Dirección Deportiva de Universitario ha sostenido con firmeza que la salida de Jorge Fossati no es una opción, reiterando que no se moverá de la parcela técnica en el corto plazo. Actualmente, el único tema pendiente para confirmar oficialmente su presencia en la próxima temporada son los detalles económicos que restan por fijar en el acuerdo entre ambas partes.

“En cuanto a su contrato, de alguna manera no es que haya algo por conversar. Él tiene contrato vigente. Es cierto que los contratos siempre se pueden mejorar o se pueden extender; hay una conversación muy profunda en cuanto a la planificación y objetivo, y esta conversación se va a dar en el momento oportuno", dijo Álvaro Barco.