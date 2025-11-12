Perú Deportes

Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

El exdefensor se refirió a la indirecta del capitán de Universitario hacia a los jugadores que prefirieron el dinero o pusieron excusas para no llegar a Ate

Guardar
El exdefensor le recordó al carrilero peruano cómo regresó a Universitario. (En Blanco y Negro)

En medio de los festejos por el tricampeonato, varios jugadores de Universitario de Deportes se han dado el tiempo de mandar indirectas y fuertes mensajes por todos lados. Uno de ellos fue Andy Polo, quien utilizó sus redes sociales para realizar un polémico post.

Polo, uno de los capitanes ‘cremas’, dejó un recado sin destinatario en su cuenta de Instagram. El futbolista de 31 años se refirió a quienes no quisieron fichar por la ‘U’ y priorizaron otros factores, como el dinero. Esta publicación, rápidamente, fue vinculada con Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz.

Trauco, recién, puso por encima a Alianza Lima -clásico rival- de Universitario, a pesar de su pasado ‘merengue’. Mientras que Ruidíaz estuvo en negociaciones con la institución de Ate para regresar, sin embargo, no se terminó dando por temas económicos, de acuerdo a Jean Ferrari, exadministrador.

En ese sentido, el exjugador Carlos Galván salió en defensa de Raúl Ruidíaz en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘En Blanco y Negro’. “Me parece que es más para Trauco, sin duda, a Ruidíaz dinero no le falta, el ofrecimiento que le hizo Ferrari fue totalmente diferente a lo que la gente dice”.

Galván añadió que conversó con Ruidíaz personalmente y pudo conocer de cerca el motivo que terminó frustrando su regreso al equipo de sus amores. “La cosa no fue por plata, fue por otros temas, Andy hay que saber y tener un poco de cara para decir la verdad, las verdades se dicen, pero no se pueden decir en cámaras".

Minutos después, el exdefensor y capitán de Universitario le recordó a Andy Polo cómo regresó al Monumental, mencionando el problema que tuvo el carrilero en Estados Unidos, cuando fue despedido por Portland Timbers a raíz de una denuncia de su expareja por agresión.

“Hay que ser claros, soy muy sincero y las cosas las digo de frente, hay que recordar que Polo tuvo un problema en Estados Unidos y acá el club que le abre las puertas, el único club que le abrió las puertas es Universitario de Deportes. Las cosas claras, solamente las digo, la gente no tiene memoria”, sentenció.

Carlos Galván defendió a Raúl
Carlos Galván defendió a Raúl Ruidíaz y le respondió a Andy Polo tras indirecta en redes sociales.

¿Qué dijo Andy Polo?

El carrilero y uno de los capitanes de la ‘U’ lanzó una publicación sobre la conquista del tricampeonato. En esta, agradeció a sus compañeros por su entrega para alcanzar el objetivo y también no desperdició el momento para enviar una indirecta a los jugadores que no llegaron al club, poniendo por encima el factor económico.

“TRICAMPEONES. Orgulloso de pertenecer a esta gran familia que se formó. Gracias por su entrega y compromiso en cada partido. Siempre con humildad y mucha FE sin poner EXCUSAS. Gracias a Todos que lo hicieron posible. Esto también es para nuestra increíble hinchada que con su aliento y empuje nos da fuerza para luchar hasta el final. Este sentimiento y este amor que siento por mi querido club UNIVERSITARIO DE DEPORTES no me lo cambia ni el ‘dinero’. Y DALE “U” TODA LA VIDA", posteó.

El polémico post de Andy
El polémico post de Andy Polo tras la obtención del tricampeonato con Universitario.

Los hinchas de Universitario vincularon la publicación de Andy Polo con Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz, jugadores identificados o hinchas de Universitario, que terminaron regresando al Perú tras su larga estadía en el extranjero y fichando por otros clubes de la Liga 1 (Alianza Lima y Atlético Grau respectivamente).

Temas Relacionados

Carlos GalvánRaúl RuidíazAndy PoloUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Los dirigidos por Manuel Barreto enfrentarán a un duro rival con un solo día de entrenamiento producto del retraso de su vuelo. Sigue todas las incidencias

Perú vs Rusia EN VIVO

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto prepara su mejor estrategia para intentar dar el golpe en suelo ruso ante una selección que mantiene un invicto desde 2023. Conoce aquí las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Rusia

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

Con solo un día de entrenamiento, la ‘blaquirroja’ se medirá con la escuadra rusa con la misión de celebrar su primer triunfo en la Era Barreto. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Perú

Perú debuta en el Mundial de Vóley Playa 2025: grupo, calendario oficial y dónde ver los partidos de la ‘blanquirroja’

La dupla conformada por Claudia Gaona y Lisbeth Alcca representará al país en el torneo FIVB, cuyo inicio está programado para este jueves 13 de noviembre en Australia

Perú debuta en el Mundial

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: la selección peruana se enfrentará a Rusia en territorio europeo, Alianza Lima se verá con Circolo en el Coliseo Miguel Grau, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 12
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Justicia minimiza acusaciones

Ministro de Justicia minimiza acusaciones contra el jefe del INPE: “No se tiene que cambiar un funcionario por una denuncia”

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular: excorreligionario pide castigar al partido de Fernando Belaúnde Terry

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

ENTRETENIMIENTO

Actor mexicano Emilio Osorio llega

Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial: “Se encuentra en descanso médico”

Suheyn Cipriani se burla de las disculpas de César Vega: “Justo ayer dejamos de perdonar”

Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

DEPORTES

Perú vs Rusia EN VIVO

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

Perú debuta en el Mundial de Vóley Playa 2025: grupo, calendario oficial y dónde ver los partidos de la ‘blanquirroja’

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo