Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

En medio de los festejos por el tricampeonato, varios jugadores de Universitario de Deportes se han dado el tiempo de mandar indirectas y fuertes mensajes por todos lados. Uno de ellos fue Andy Polo, quien utilizó sus redes sociales para realizar un polémico post.

Polo, uno de los capitanes ‘cremas’, dejó un recado sin destinatario en su cuenta de Instagram. El futbolista de 31 años se refirió a quienes no quisieron fichar por la ‘U’ y priorizaron otros factores, como el dinero. Esta publicación, rápidamente, fue vinculada con Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz.

Trauco, recién, puso por encima a Alianza Lima -clásico rival- de Universitario, a pesar de su pasado ‘merengue’. Mientras que Ruidíaz estuvo en negociaciones con la institución de Ate para regresar, sin embargo, no se terminó dando por temas económicos, de acuerdo a Jean Ferrari, exadministrador.

En ese sentido, el exjugador Carlos Galván salió en defensa de Raúl Ruidíaz en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘En Blanco y Negro’. “Me parece que es más para Trauco, sin duda, a Ruidíaz dinero no le falta, el ofrecimiento que le hizo Ferrari fue totalmente diferente a lo que la gente dice”.

Galván añadió que conversó con Ruidíaz personalmente y pudo conocer de cerca el motivo que terminó frustrando su regreso al equipo de sus amores. “La cosa no fue por plata, fue por otros temas, Andy hay que saber y tener un poco de cara para decir la verdad, las verdades se dicen, pero no se pueden decir en cámaras".

Minutos después, el exdefensor y capitán de Universitario le recordó a Andy Polo cómo regresó al Monumental, mencionando el problema que tuvo el carrilero en Estados Unidos, cuando fue despedido por Portland Timbers a raíz de una denuncia de su expareja por agresión.

“Hay que ser claros, soy muy sincero y las cosas las digo de frente, hay que recordar que Polo tuvo un problema en Estados Unidos y acá el club que le abre las puertas, el único club que le abrió las puertas es Universitario de Deportes. Las cosas claras, solamente las digo, la gente no tiene memoria”, sentenció.

¿Qué dijo Andy Polo?

El carrilero y uno de los capitanes de la ‘U’ lanzó una publicación sobre la conquista del tricampeonato. En esta, agradeció a sus compañeros por su entrega para alcanzar el objetivo y también no desperdició el momento para enviar una indirecta a los jugadores que no llegaron al club, poniendo por encima el factor económico.

“TRICAMPEONES. Orgulloso de pertenecer a esta gran familia que se formó. Gracias por su entrega y compromiso en cada partido. Siempre con humildad y mucha FE sin poner EXCUSAS. Gracias a Todos que lo hicieron posible. Esto también es para nuestra increíble hinchada que con su aliento y empuje nos da fuerza para luchar hasta el final. Este sentimiento y este amor que siento por mi querido club UNIVERSITARIO DE DEPORTES no me lo cambia ni el ‘dinero’. Y DALE “U” TODA LA VIDA", posteó.

Los hinchas de Universitario vincularon la publicación de Andy Polo con Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz, jugadores identificados o hinchas de Universitario, que terminaron regresando al Perú tras su larga estadía en el extranjero y fichando por otros clubes de la Liga 1 (Alianza Lima y Atlético Grau respectivamente).