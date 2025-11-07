Perú Deportes

Miguel Trauco sorprendió al elegir entre Universitario y Alianza Lima: la explosiva reacción de Jefferson Farfán

El ‘Genio’ se volvió a presentar en el podcast ‘Enfocados’ y realizó reveladoras confesiones. Mostró su deseo de mantenerse en Matute, y eso fue celebrado por la ‘Foquita’

Miguel Trauco se volvió tendencia tras ser el invitado estelar del programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El defensa volvió a ser entrevistado en el podcast y sus polémicas declaraciones generaron reacciones en redes sociales.

En el avance que se publicó, se pudo ver extractos de la entretenida conversación que tuvo el ‘Genio’ con la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’. Y uno de los momentos que más captó la atención fue cuando el ‘10 de la calle’ le preguntó sobre su permanencia en Matute: "¿Cuántos años de contrato tienes?“.

La respuesta de Trauco sorprendió a todos: “Me queda uno más, pero quiero renovar por cinco”. Esa afirmación fue celebrada por ambos conductores debido a su conocido hinchaje por los ‘blanquiazules’.

Sin embargo, eso no fue todo. En el conocido segmento ‘Dame que te doy’, donde se hace una comparación para determinar quién es el mejor. Guizasola soltó una interrogante de alto calibre: “¿Universitario o Alianza Lima?"

“Si me renuevan, Alianza mil veces”, contestó Miguel e hizo explotar a Farfán haciendo que se pare de su asiento para celebrarlo: “Ese es mi jugador. ¡Arriba Alianza! (aplausos)“, aseguró con euforia.

Roberto siguió con la alegría y dijo: “toda la vida”, y el jugador de 33 años siguió con un: “corazón’. Eso desató controversia debido a su hinchaje por la ‘U’, y todo haría indicar que se volvió ‘grone’ tras su llegada a La Victoria.

Cabe destacar que cuando fichó por Alianza, se dio en un ambiente polémico por su pasado ‘merengue’, pero siempre izo notar su profesionalismo. Además, se conoció que estuvo esperando el llamado de los de Ate, pero esto nunca se dio.

Miguel Trauco es el nuevo
Miguel Trauco es el nuevo entrevistado de 'Enfocados'

El deseo de Miguel Trauco para mantenerse en Alianza Lima

No es la primera vez que Miguel Trauco muestra su deseo de seguir defendiendo la camiseta de Alianza Lima. El ‘Genio’ tiene contrato vigente hasta fines del 2026 y es uno de los fijos para la siguiente temporada. Sin embargo, quiere quedarse por más tiempo en Matute y hasta reveló que ya lo habló con la dirigencia ‘blanquiazul.

“Me queda un año más de contrato. Ya le he dicho a ‘Franquito’ Navarro que me renueve por cinco años. Yo quiero retirarme ahí nomás (risas). De verdad estoy muy cómodo, que si me llega la oferta para renovar, sin ningún problema. A quién no le va a gustar jugar en un equipo grande, que siempre esté peleando arriba, que esté al día. Sería loco el que diga que no“, apuntó el defensa en el programa ‘El VAR de Olcese’.

El 'Mago' habló de su primer año en el cuadro 'blanquiazul' y de su idea de renovar. (Video: El VAR de Olcese)

¿Cuándo juega Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

Se está jugando la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, pero Alianza Lima no tendrá acción porque les toca descansar. Solo le queda un encuentro por jugar, y lo hará frente UTC en Matute, todavía no está programado el duelo pero será después de la fecha FIFA, donde la selección peruana se medirá con Rusia y Chile el próximo miércoles 12 y martes 18 de noviembre, respectivamente.

El equipo de Néstor Gorosito está luchando con Cusco FC por el segundo lugar de la tabla acumulada, la cual definirá las llaves para los ‘play offs’ en buscar del cupo a la Copa Libertadores 2026.

