‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”

El tricampeonato nacional de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar por los registros que batió y la solidez que logró, no solo en el medio local, sino de la competitividad que mostró a nivel internacional. Sin embargo, Jorge Fossati no había confirmado su continuidad más allá de tener un contrato hasta finales de 2026. En ese sentido, Roberto Palacios cuestionó al técnico uruguayo por no asegurar su futuro en la ‘U’ y le recordó su fatídico paso por la selección peruana.

“¿Dudas de Jorge Fossati en su continuidad es para ganar más dinero? Por supuesto. Ahora van a decir que tiene pretensiones de otros equipos, que se lo quieren llevar. La gente no se va a olvidar lo que pasó con la selección. Es una jugada que hacen muchos. Uno de los que siempre hacía eso era Markarián, ‘que me voy, me voy, me voy’ y al final nunca se iba. Eso seguramente lo va a querer Fossati”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Chorrigolazos’.

De la misma manera, el ‘Chorri’ aseguró que la edad del ‘Flaco’ (72 años) sería un inconveniente para encontrar otro equipo en caso de dejar Perú. “Sabes que la edad también... No creo que ahora haya equipos que lo quieran contratar. Yo creo que lo mejor para él sería quedarse en Universitario, que le ha abierto las puertas nuevamente, en agradecimiento”, apuntó.

Jorge Fossati gritó campeón como entrenador por 13° vez en su carrera. - créditos: Universitario

‘Chorri’ Palacios le recordó a Jorge Fossati su fracaso en la selección peruana

Las críticas de Roberto Palacios se hicieron más severas cuando abordó el paso de Jorge Fossati por la selección peruana. El exfutbolista recordó que el DT uruguayo volvió a Universitario tras un ciclo fatídico con la ‘bicolor’ y aprovechó en darle un consejo.

“No he visto que un equipo contrate a un técnico de una edad avanzada, es complicado. ¿Venía de un fracaso? Por supuesto. Entonces, él le debe mucho a Universitario y yo lo que haría es alargar uno o dos años más, y que se vaya a descansar tranquilamente con la familia”, acotó.

El ‘Chorri’ insistió en que la dirigencia de la ‘U’ no debe permitir que la situación contractual del veterano DT se convierta en un tema de debate permanente. “¿Excusas para su continuidad? Yo haría ‘bueno profesor, si usted tiene otras pretensiones y otros equipos, las puertas están abiertas, no tengo ningún problema’. Porque si tiene contrato, ¿por qué se va a poner a hablar si va a continuar o no? Ya firmó un contrato. Más bien, tendría que estar agradecido. La ‘U’ lo ha respaldado porque después del fracaso de la selección, ¿qué equipo lo iba a contratar? Era difícil”, manifestó.

El veterano entrenador, de 72 años, espera una reunión con la directiva para definir su futuro. | VIDEO: Jax Latin Media

La postura de la dirigencia de Universitario sobre la continuidad de Jorge Fossati

Jorge Fossati fue el artífice de que Universitario saliera campeón nacional en 2023 luego de una sequía de diez años. Y en su retorno a finales de abril de esta temporada, consiguió mantener la hegemonía del equipo en la Liga 1, algo que se sostuvo con Fabián Bustos.

La valoración del espigado entrenador es alta en tienda ‘crema’ y Álvaro Barco, director deportivo, no dudó en confirmar su presencia. "Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser. La ‘U’ respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo", dijo para la prensa.

Esto fue validado por el administrador del club, Franco Velazco, quien en medio de las celebraciones por el tricampeonato, lo llenó de elogios: “El profesor para mí es uno de los mejores técnicos que he visto. Tiene contrato hasta el próximo año, pero igual hay que conversar siempre. Tenemos que terminar el año y, a partir de eso, ver voluntades. De parte nuestra está todo encaminado y todo el 85% del plantel está asegurado”.

