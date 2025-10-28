Perú Deportes

Jorge Fossati instaura la incertidumbre en Universitario tras el tricampeonato: “Estaría bien darnos un tiempo”

El longevo entrenador es la mente maestra detrás de la gesta de la ‘U’. Su continuidad aún no se da por descontada en Ate. Finalizados los festejos habrá reuniones para definir su futuro

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Jorge Fossati abrazando a sus
Jorge Fossati abrazando a sus dirigidos luego de confirmarse la consecución del tricampeonato con Universitario. - Crédito: EFE

Universitario de Deportes ha conseguido un épico tricampeonato por primera vez tras 25 años. La sede de la coronación fue el estadio Unión Tarma, donde los vigentes monarcas del fútbol peruano sacaron adelante un complicado enfrentamiento contra ADT con anotaciones, ambas de cabeza, de Matías Di Benedetto y Alex Valera.

La mente maestra del ponderable logro no es más que Jorge Fossati, un entrenador de la vieja guardia que regresó a casa, tras un paso infausto por la selección peruana, con la consigna de revitalizar a los ‘cremas’ al tiempo que corrigió algunos detalles con los que echó a andar a los suyos con plenitud de resultados.

Jorge Fossati, a voz viva
Jorge Fossati, a voz viva delante de José Rivera y Martín Pérez Guedes. - Crédito: Paloma del Solar

El ‘Flaco’ sabe lo mucho que ha costado coronarse campeón por tercera vez consecutiva en la Liga 1, dando por concluido el torneo a falta de dos meses para cerrar el año, y se ha mostrado tan alegre como relajado al momento que desembarcó en Lima desde Tarma acompañado del plantel.

Hoy tenemos mucha felicidad por haber ayudado a que el tricampeonato se concretara. Le da un valor tremendo saber que hay millones de personas felices. Hay que terminar bien esta temporada. Con este triunfo ayer se consigue algo. En ese sentido, es importante porque se termina casi dos meses antes. Universitario termina la temporada casi dos meses antes. ¿Entonces? Habrá que ver si está bien hecho o mal hecho", repasó.

El 'Flaco' es el héroe del tricampeonato de Universitario de Deportes. | VIDEO: Jax Latin Media

Preguntado por las planificaciones futuras, incluyendo la posibilidad de discutir la nueva conformación de la plantilla, el uruguayo señaló que “manejar nombres, manejar situaciones no es lo que corresponde”.

“Ahora hay que pensar el próximo partido, tomarlo con seriedad. No digo que es el más importante del año porque estaría tergiversando la realidad. Pero sí que es un partido en serio y que hay que tomarlo como tal. Después veremos ya qué hacer en el 2026″, sumó.

Jorge Fossati abrazando a César
Jorge Fossati abrazando a César Inga tras el silbatazo final en el Universitario vs ADT. - Crédito: Paloma del Solar

Puerta abierta

Aunque Jorge Fossati cuenta con un año más de vínculo con Universitario de Deportes, al que ha sacado campeón en dos ocasiones, entiende que debe reunirse formalmente con las autoridades oficiales del club para definir un nuevo proyecto que lo convenza de mantenerse firme dentro del estadio Monumental.

“Esta es una administración nueva. Con viejos nombres, tal vez, pero es una administración nueva. Así que yo creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo las dos partes y que cada uno vea lo que tiene que hacer de acá en el futuro”, declaró el profesional uruguayo.

El veterano entrenador, de 72 años, espera una reunión con la directiva para definir su futuro. | VIDEO: Jax Latin Media

“Yo quedarme porque tengo contrato, no, no lo hago en ningún lado. Así que me parece que cuando llegue el momento habrá que pensar. Y ellos decidir qué es lo que quieren para el club y nosotros para nuestro futuro”, concluyó Fossati.

El ‘Nono’, de 72 años, regresará este fin de semana a la parcela técnica de Universitario de Deportes, aunque ya consagrado como tricampeón nacional, para unirse a la ceremonia oficial del título durante el partido contra Deportivo Garcilaso. El cierre de la temporada, conviene mencionar, se dará en Andahuaylas cuando se cumpla el choque ante Los Chankas.

