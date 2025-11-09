Gustavo Zevallos confesó que Martín Távara renovó con Sporting Cristal y desmintió purga de jugadores: “Lamento que suelten una noticia como esa”

El director deportivo del club 'celeste' habló de la continuidad del volante peruano y si habrá una revolución en el plantel para 2026. (Video: Exitosa Deportes)

Sporting Cristal logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 luego de vencer a Cienciano en condición de local por la fecha 18 del Torneo Clausura. Este resultado positivo también le permitió al cuadro ‘celeste’ asegurar un lugar en los ‘playoffs’ del campeonato peruano, a la espera de definir si competirá desde la etapa previa o fase de grupos. De todos modos, la directiva ya viene trabajando en el armado del plantel para ofrecer una mejor imagen. En ese sentido, Gustavo Zevallos confesó que Martín Távara renovó su contrato y desmintió una purga de jugadores para el próximo año.

El directivo subrayó la importancia del volante peruano ante el supuesto interés de Universitario de Deportes. “¿Intención de Universitario de ficharlo? Eso es de todos los años, pero él tiene contrato hasta el 2026, no hay ningún inconveniente con él. En la conferencia de prensa él fue categórico en decir lo que significa para él la institución, lo tranquilo y contento que está. Eso es realmente bueno para nosotros y más aún para él por el presente que vive y con la selección”, declaró para ‘Exitosa Deportes’.

El director deportivo recalcó que el mediocampista de 26 años contaba con una cláusula automática de extensión en su contrato, vinculada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos. Asimismo, enfatizó que el resto de casos se verá una vez termine la participación de los ‘celestes’ en la Liga 1 2025.

El proyecto de Sporting Cristal cuenta con la conducción de Paulo Autuori desde abril y, según Zevallos, la directiva trabaja bajo una perspectiva de mediano plazo que no se alterará por la posición final en la tabla. “Acá los procesos se respetan. Estamos convencidos que tenemos un plantel importante, y al final de temporada, algunos continuarán y otros no, algunos llegan; es parte natural y para ello se están terminando de hacer las evaluaciones”, dijo.

Martín Távara se ha consolidado como titular indiscutible para Paulo Autuori. Actualmente tiene 6 goles y 6 asistencias en 36 partidos. - créditos: Sporting Cristal

Gustavo Zevallos sobre purga de jugadores en Sporting Cristal para 2026

Consultado sobre la versión que anunciaba una supuesta purga de jugadores para el 2026, así como sucedió a mediados de la actual temporada, Gustavo Zevallos negó de forma categórica tal escenario. “¿Purga de 15 jugadores? Eso no es así. Tenemos una buena relación, sobre todo, el comando técnico con el plantel. Yo lamento que personas que entienden bien del tema, suelten una noticia como esa, no sé cuál es el propósito, pero lo puedo desmentir, no estamos pensando en eso", sostuvo.

El dirigente de 66 años resaltó el trabajo formativo de Sporting Cristal y el protagonismo de los canteranos en la estructura principal del equipo. “El plantel es casi del 80% de jugadores formados en el club. Por segundo año consecutivo, Cristal fue campeón de menores. Trabajamos para que los jugadores formados en el club puedan tener esa posibilidad de estar en el primer equipo. Estamos tratando de avanzar, que crezcan y se desarrollen”, acotó.

El comentarista deportivo contó una información entorno a la planificación del club 'celeste' para el próximo año. (Video: DyT)

¿Felipe Vizeu se quedará en Sporting Cristal?

La continuidad de Felipe Vizeu en Sporting Cristal fue otro de los temas abordados por el director deportivo. Zevallos explicó que la llegada del delantero brasileño contó con la aprobación del departamento de scouting. “¿Felipe Vizeu fue elegido por Paulo Autuori? Tenemos un departamento de scouting donde se hacen revisiones de acuerdo al perfil que uno necesita en el club, porque acá no es que le guste al entrenador o al director deportivo; acá vemos qué es lo que necesita el equipo”, describió.

Gustavo confirmó que la presencia del comando técnico de Paulo Autuori facilitó la integración del ‘9′, quien recientemente se recuperó de una molestia lumbar y viene sumando minutos en el Torneo Clausura. “Los brasileros que han venido conocían perfectamente a Felipe, que nos va a ayudar muchísimo. Ayer (ante Cienciano) entró muy bien (...). Participó del primer gol, le hicieron la falta para el segundo gol. Estamos tranquilos, sabemos lo que él significa. Es un brasilero que es joven, pero tiene experiencia y nos va a ayudar”, precisó, confirmando la permanencia del exartillero de Flamengo para el siguiente año pese a las críticas.

Felipe Vizeu no ha podido asentarse como el '9' titular de Sporting Cristal y ha sido criticado por los hinchas. - créditos: Sporting Cristal