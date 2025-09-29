Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El brasileño puso el 3-0 parcial. (Video: L1MAX)

Felipe Vizeu no se ha quedado conforme con un solo gol, fue a por el doblete en Sporting Cristal vs Ayacucho FC, por la fecha 11° del Torneo Clausura de Liga 1 2025. Después de tres partidos en blanco, el ariete brasileño ha podido destaparse para demostrar su valía.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]