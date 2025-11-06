Perú Deportes

Agustín Lozano confirmó que los partidos de Universitario y Sport Boys no pasarán por GOLPERU en el 2026: “Tienen que alinearse a la FPF”

Se podría desatar una nueva polémica por los derechos de TV en la próxima temporada de la Liga 1, debido a que los ‘cremas’ y ‘rosados’ vencen contrato con el Consorcio Fútbol Perú

El presidente de la FPF señaló que los dos clubes deberán alinearse a L1 Max. (Trivu)

La temporada de la Liga 1 2025 está cerca de terminar y traerá consigo el fin de una era en cuanto a la televisación. Los dos clubes que mantenían contrato con GOLPERU deberán pasar a la lista de equipos que transmiten sus compromisos mediante la L1 Max.

El presidente de la Federación Peruana de FútboL (FPF), Agustín Lozano, confirmó este hecho durante una reciente entrevista con el programa de Trivu, ‘La Interna’. Sport Boys y Universitario de Deportes deberán alinearse al máximo ente luego de finalizar su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú.

Universitario este año tiene que alinearse a la Federación, así como Sport Boys. Tienen que alinearse a la FPF porque es un mandato estatutario, es un mandato FIFA, y se tiene que respetar”, expresó el mandamás en primera instancia.

Lozano, además, se refirió a la postura de oposición de la ‘U’ en cuanto a las facultades de transmisión de sus partidos del campeonato local. “Universitario como Sport Boys va a llegar su momento que se van a sentar con el Comité de Dirección, se tengan que sentar con la Federación para saber cuáles son las condiciones, y seguramente si tienen una oposición nos harán saber, pero hoy no tenemos nada de esto”.

El presidente de la FPF, finalmente, señaló que “la Federación fue respetuosa de los contratos que existían, que existen hasta ahora, son de esos dos clubes. No hay preferencia por ningún club, la Federación fue respetuosa y respetó los contratos que tenían vigencia y que terminaban en el 2025″.

Agustín Lozano confirmó que partidos
Universitario quiere buscar otro operador

Pese a que Agustín Lozano aseguró que los partidos de Universitario no van más por GOLPERU y serán transmitidos por L1 Max, desde tienda ‘merengue’ buscarían otra opción. El director deportivo, Álvaro Barco, lo dio a conocer en una reciente entrevista con ‘Tiempo Crema’.

“Es un tema liderado por Franco (Velazco) que se tiene que ver con mucho detenimiento, a ver si buscamos otro operador que pueda tener los derechos, no solo de la ‘U’, sino de la Liga 1. La Federación ha aglomerado a todos en conjunto, no se puede negociar directamente, pero es cierto que hay un espacio importante porque la Federación ya se desprendió de esta responsabilidad y les ha dado la capacidad a los clubes sobre el contrato que tenemos hoy y buscar una nueva alternativa”, expresó.

El integrante de la ‘U’, asimismo, cuestionó a la FPF. “Esta decisión que tomó la Federación en su momento fue una de las más nefastas. Hoy, creemos que hemos perdido la gallina de los huevos de oro, vamos a intentar qué cosa hacemos con los derechos de televisión, hay un conflicto muy serio entre el operador de los derechos y los clubes, que es la falta de pago, la cual Universitario gozaba de toda puntualidad”.

Álvaro Barco junto a Jean
Álvaro Barco junto a Jean Ferrari en su presentación como nuevo director deportivo de Universitario de Deportes.

El último partido de Liga 1 que transmitirá GOLPERU

El último partido de la Liga 1 que GOLPERU pasará por su señal sería el Sport Boys vs Alianza Atlético, donde el cuadro del Callao hará de local, después del parón por la jornada FIFA a nivel de selecciones.

Luego del choque de la ‘misilera’ con el conjunto de Sullana, se desconoce si el Consorcio Fútbol Perú negociará para que trasmita los encuentros del campeonato nacional o simplemente dejará de operar en el país.

