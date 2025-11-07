Perú Deportes

Gerente deportivo de Sporting Cristal aseguró que Gustavo Cazonatti y Luis Iberico “están listos” para afrontar los play-offs de Liga 1

Gustavo Zeballos sostuvo que ambos futbolistas se encuentran listos para integrar la convocatoria de Paulo Autuori de cara a las semifinales por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal mantiene sus chances intactas de hacerse con un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo.

Sporting Cristal mantiene sus chances intactas de hacerse con un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo. El cuadro del Rímac ocupa la cuarta casilla en la tabla acumulada de la Liga 1 2025, pero el formato indica que al haberse establecido ya un campeón, de todas maneras se disputarán semifinales para conocer al subcampeón.

En consecuencia, en La Florida apuntan a que el plantel llegue en el mejor estado de forma posible a los play-offs. De momento, se enfrentarían a Cusco FC y Alianza Lima esperaría en la llave definitoria. Por tal motivo, Gustavo Zeballos, gerente deportivo del equipo ‘celeste’ ha anunciado que dos futbolistas dejaron el área médica.

Gustavo Cazonatti y Luis Iberico entrenan hace 21 días con el plantel profesional, sin ninguna molestia”, confirmó el dirigente del cuadro bajopontino. Zeballos concedió, en entrevista con RPP, que Paulo Autuori, director técnico, los puede tomar en cuenta para los próximos encuentros en el tramo final de la temporada.

Cabe recordar que el volante brasileño no pisa oficialmente el gramado de juego desde febrero de este año a causa de una lesión ligamentaria y meniscal en la rodilla derecha. El deportista fue intervenido quirúrgicamente y se estimó una baja de entre 9 a 11 meses, por lo que se perdió gran parte del torneo local y toda la Copa Libertadores.

El caso de Iberico es aún más grave. Al final de la temporada 2024, el atacante peruano reportó un problema en la rodilla que requirió un largo período de rehabilitación. El club no ha detallado qué problema físico padeció el ex Melgar de Arequipa. Esta temporada, no ha sumado minutos.

Play-offs

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, la fase 1 de los play-offs tendrá lugar el 2 y 6 de diciembre. Estas serían las fechas en que Sporting Cristal defina su lugar en la Copa Libertadores 2026. Por ahora, los celestes están clasificados para esta ronda. Si acceden a la siguiente, la disputarían el 10 y 14 de diciembre.

En este contexto, Zeballos se ha referido a la posibilidad de afrontar el/los duelo/duelos en el estadio Nacional, como es frecuente en los juegos de gran envergadura. Sin embargo, el dirigente no descartó emplear las instalaciones del estadio Alberto Gallardo: “Tampoco sería una mala idea”.

Goles y resumen de la victoria de los 'celestes' ante las 'águilas cutervinas'. (Video: Cristal TV)

Consultado sobre si desean enfrentar a Alianza Lima o Cusco FC, Zeballos no dejó dudas en su postura: “Si nosotros queremos ocupar ese espacio de Perú 2, tenemos que jugar con el que tengamos por delante. Al final, hay que ganar los partidos para tener ese espacio en fase de grupos de Copa Libertadores, no tenemos preferencia”, sumó.

El caso Pedro Aquino

La llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima generó revuelo entre los simpatizantes de Sporting Cristal. Los fanáticos impulsaron teorías sobre que el exseleccionado rechazó llegar a La Florida o la dirigencia no fue a por él.

Zeballos ha confirmado que la administración actual no se planteó el regreso de Aquino al club que lo vio nacer profesionalmente.

“Es un jugador formado en el club, pero nunca mostramos interés por él, porque en ese sector teníamos a Cazonatti, Távara, Caparó, Pretell, ¿dónde iba a jugar Aquino? Tiene un presupuesto diferente a lo que manda el marco del Perú, no es que nos lo hayan quitado de la mano, sino que el interés nunca lo tuvimos”, agregó.

