Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV.

Falta poco para que el Torneo Clausura 2025 llegue a su fin. Esta semana se llevará a cabo la penúltima jornada que contará como principal atractivo la coronación y celebración del tricampeonato nacional de Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate.

Los ‘cremas’ tuvieron que esperar unos días para festejar su nuevo título, debido a que descansaron durante la fecha anterior. Ahora, con la presencia de su gente, los dirigidos por Jorge Fossati darán la vuelta olímpica levantando los dos trofeos: Clausura y Liga 1.

Los jugadores y el cuerpo técnico del club 'crema' festejaron con euforia en los camerinos. (Video: Prensa U)

A la par de las celebraciones de la ‘U’, dos equipos sostendrán dos compromisos importantes durante esta fecha. Sporting Cristal y Cusco FC luchan por quedarse con el segundo lugar o una mejor posición en la tabla acumulada. Esto con el objetivo de tener una ventaja en los playoffs.

Y es que el segundo de la tabla general esperará por el ganador del partido entre el tercer y cuarto puesto. El vencedor de esta etapa se quedará con el boleto como Perú 2 y clasificará a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

‘Celestes’ y ‘aurinegros’ deberán aprovechar que Melgar quedó fuera de carrera tras su último empate y Alianza Lima descansará durante esta jornada. Un triunfo del cuadro cusqueño lo pondría a un paso de meterse a la siguiente instancia de los playoffs.

Cusco FC y Sporting Cristal luchan por clasificar a los playoffs en la mejor posición posible.

Por otro lado, la lucha por no descender también se vivirá en esta jornada 18. Hay hasta cuatro equipos comprometidos con esa zona peligroso. Los más afectados son Alianza Universidad y Ayacucho FC, pero UTC y Juan Pablo II están muy cerca.

Solo falta definir a los dos elencos que bajarán a Segunda División luego de que Deportivo Binacional sea descalificado por un fallo de la justicia. Una derrota o empate sentenciará el descenso de la escuadra dirigida por Roberto Mosquera, debido a que no podría alcanzar al puesto 16 en puntaje.

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2025 tras el final de la fecha 17 del Torneo Clausura.

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

- Cusco FC vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

– Sporting Cristal vs Cienciano (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Deportivo Garcilaso (21:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Sábado 8 de noviembre

- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Ciudad de Cumaná / L1 Max y Liga 1 Play)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:15 horas / Complejo Juan Pablo II / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 9 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Atlético vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

Lunes 10 de noviembre

- ADT vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansan: Alianza Lima y Melgar.

¿Cuándo inician los playoffs por el cupo a la Copa Libertadores 2026?

De acuerdo al periodista de L1 Max, Eduardo Combe, el tercero y el cuarto del Acumulado se enfrentarían a principios de diciembre. Mientras que la final entre el ganador de esta semis y el segundo se tendría que jugar antes del 21 de ese mes, fecha pactada para el final de la Liga 1 2025.

Cabe señalar que los playoffs se desarrollarán con partidos de ida y vuelta, tanto en las semifinales como en la final para ser el subcampeón y Perú 2 de la presente temporada del campeonato doméstico.