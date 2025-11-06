Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

Florangel Terrero habló sobre la destitución del técnico brasileño a inicio de la Liga Peruana de Vóley. (Ataque Cruzado)

El triunfo de Deportivo Géminis sobre Regatas Lima se vio opacado por la polémica e inesperada salida del técnico Otávio Machado. El club de Comas tomó la decisión de no continuar con el brasileño al mando y presentó a Natalia Málaga como su nueva entrenadora para afrontar esta temporada de la Liga Peruana de Vóley.

A partir de ese momento, se desató un ‘dimes y diretes’ alrededor de la institución. El estratega extranjero mandó fuertes mensajes mediante su cuenta de Instagram, mientras que el presidente Luis Linares rompió su silencio y afirmó que las propias voleibolistas solicitaron esta modificación por el bien del grupo.

"El tema de Natalia lo conversé con las chicas porque el cambio fue a solicitud de ellas y también de la apreciación que nosotros hacíamos. Lo conversamos con Otávio, estamos quedando en buenos términos“, explicó el directivo en diálogo con ‘De Una’.

‘Lucho’ Linares no ha sido el único integrante de Géminis que se ha pronunciado en estas últimas horas. La central dominicana Florangel Terrero también se refirió a la partida de Otávio y la respaldó en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Ataque Cruzado’. En dicho espacio, la extranjera señaló que le faltaban algunos factores técnicos para competir en la máxima categoría.

“Fue una buena decisión, porque el profesor anterior es bueno, pero estamos en una liga de Primera División y hay unas cosas técnicas que se necesitan dentro del entrenamiento y demás. No le estoy quitando méritos, es una persona agradable, buena, terminamos en buen términos con él, hay situaciones que tenemos que suplir y Natalia lo va a suplir", explicó.

En esa misma línea, Florangel manifestó que el cuadro comeño precisa de un profesional con más exigencia para afrontar esta nueva temporada. “Tiene la experiencia, pero no era el momento que necesitábamos nosotras, nosotras necesitábamos un técnico que nos exija”.

Eso sí, la dominicana dejó en claro que no se trataba de un factor de manejo de grupo, tal y como había dejado saber el presidente Linares. “Era normal la comunicación, el trato era el mismo con las extranjeras y nacionales, el trato era bueno porque él tenía experiencia, había estado en otros países como entrenador, sabía cómo relacionarse con nosotras”.

Finalmente, la central extranjera compartió sus primeras sensaciones con Natalia Málaga al mando. “Bien, nosotros entrenamos ayer (martes), nos centramos en defensa y recibo”.

Una nueva era con Natalia Málaga

Los números de Otávio Machado no fueron tan negativos en el corto tiempo que permaneció en el banquillo de Deportivo Géminis. Por algo no el cuadro de Comas marcha entre los primeros seis de la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Su debut fue con derrota ante Universitario de Deportes, pero rápidamente corrigió y venció de manera sorpresiva al actual subcampeón del torneo, Regatas Lima. Así sumó sus primeros tres puntos en la temporada que le permitirá a Natalia Málaga afrontar lo que viene con un poco de tranquilidad.

La técnica peruana deberá continuar o mejorar lo hecho ante Regatas para recuperar el protagonismo en el certamen doméstico. La exjugadora adelantó que no vino a especular. "No me cruzo de brazos, sigo buscando metas. Me encantan los retos. Y no lo veo para mí, sino para ver qué es lo que se deja. Yo me quedo siempre acá, no vengo una temporada y me voy“.

Su primer desafío será ante Deportivo Wanka el domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Su rival de turno urge de los puntos luego de perder sus dos primeros cotejos, por lo que convierte a este encuentro de alto cuidado.