Presidente de Géminis reveló los motivos de la salida de Otávio Machado y llegada de Natalia Málaga: “Las jugadoras solicitaron el cambio”

Luis Linares rompió su silencio sobre la polémica destitución del DT brasileño. (Ovación)

Una noticia generó revuelo en la Liga Peruana de Vóley en las últimas horas. El técnico Otávio Machado fue destituido por Deportivo Géminis y llegó Natalia Málaga en su reemplazo. Todo esto después de que el brasileño consiguiera un triunfo importante sobre Regatas Lima, el vigente subcampeón del torneo.

La incertidumbre y la polémica se instauró en las diferentes plataformas de voleibol. El estratega extranjero no brindó declaraciones, pero realizó fuertes publicaciones en su cuenta de Instagram con mensajes vinculados a su prematura salida de la institución peruana.

Desde el club de Comas no se pronunciaron hasta que confirmaron el cambio de timón en el equipo profesional mediante un comunicado. Después de ello, el presidente Luis Linares rompió su silencio con el programa de Youtube llamado ‘De Una’. En ese espacio, explicó los motivos de esta inesperada decisión.

‘Lucho’ Linares explicó que no fue una decisión tomada de último momento. Todo lo contrario Otávio ya tenía conocimiento de que no continuará, incluso antes de que comenzara la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, no estaba confirmado su reemplazo.

“El tema de la salida de Otávio ya lo habíamos conversado y consensuado incluso antes del inicio de la liga, no habíamos revelado el nombre del reemplazo, que era Natalia, pero que se encontraba fuera del país”, detalló.

El directivo de Géminis reveló que la modificación de entrenador fue impulsado por un pedido de las propias jugadoras. Además, las mismas deportistas solicitaron la incorporación de Natalia Málaga para afrontar esta nueva temporada del campeonato nacional.

“El tema de Natalia lo conversé con las chicas porque el cambio fue a solicitud de ellas y también de la apreciación que nosotros hacíamos. Lo conversamos con Otávio, estamos quedando en buenos términos, bueno bienvenida Natalia, a quien conozco, hemos trabajado en la selección, en la generación de ‘Las Matadorcitas’“, añadió.

Presidente de Géminis reveló los motivos de la salida de Otávio Machado y la llegada de Natalia Málaga.

¿Por qué las jugadoras de Géminis pidieron la salida de Otávio Machado?

Luis Linares no quiso dar muchos detalles del motivo que impulsó a las voleibolistas a solicitar la salida de Otávio Machado. Eso sí, dejó en claro que se tratan de cuestiones técnicas, más vinculadas al manejo de grupo en el día a día de Deportivo Géminis.

“Son cuestiones técnicas las que motivaron ello, el manejo técnico, nos reservamos los detalles, los manejamos en la interna para que no repercutan en el desenvolvimiento en el equipo, tengo deportistas que quieren mejorar, dar todo en este torneo, todo fue conversado, nada fue de la noche a la mañana, por políticas de Géminis hemos mantenido en reserva esta situación”, declaró.

El presidente de Géminis aprovechó el espacio digital para agradecerle al técnico brasileño por su aporte en este corto tiempo al mando del elenco de Comas. Asimismo, le dejó las puertas abiertas de cara a un posible regreso en un futuro no muy lejano.

“La fecha no estaba establecida, pero él tenía conocimiento que íbamos a hacer el cambio, no ha causado sorpresas, en Géminis ya teníamos esta decisión incluso días antes de la Liga, agradezco el desenvolvimiento de Otávio, es un hombre voluntarioso, un buen estado de ánimo, ganas de aprender, pero todavía tiene que ganar experiencia, las puertas están abiertas”, sentenció.

Luis Linares confesó que las voleibolistas no estaban contentas con el manejo técnico del brasileño. (Ovación)

Próximo partido de Géminis

Géminis marcha entre las primeras casillas de la tabla de posiciones de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley tras perder ante Universitario de Deportes y vencer a Regatas Lima. Ahora, tendrá un difícil desafío cuando enfrente a Deportivo Wanka el domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Su rival de turno urge de los puntos luego de perder sus dos primeros cotejos.