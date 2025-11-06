Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido a poco de iniciar la Liga Peruana de Vóley 2025.

Otávio Machado se pronunció luego de su abrupta salida de Deportivo Géminis. El técnico brasileño vivió una montaña rusa de sentimientos en los últimos días, pasando por la felicidad del triunfo ante Regatas Lima y la molestia por la decisión del club de Comas por no mantenerlo en su cargo.

El expreparador físico desmintió lo dicho por el presidente del equipo peruano, Luis Linares, en una reciente entrevista. El directivo aseguró que las jugadoras de su elenco solicitaron la salida del estratega y la llegada de Natalia Málaga para afrontar la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley.

“En 5 juegos ganamos 3, salgo con la cabeza erguida y contento con el rendimiento de ellas. Trabajo planificado con criterio en la técnica, física y táctica, avanzando semana a semana. Estoy tranquilo, solo no creen en mi trabajo, nada más, otros comentarios serían mentiras”, expresó en diálogo con Central Vóley.

Otávio Machado se pronunció sobre su polémica salida de Géminis.

Asimismo, Machado descartó que ‘Lucho’ Linares le habría comunicado la decisión de que no continuaría en el banquillo de Géminis antes del inicio del campeonato nacional. De acuerdo al presidente, el brasileño tenía conocimiento y solo se esperaba el regreso de Málaga al país.

Por último, Otávio Machado señaló el principal motivo por el que no seguirá dirigiendo al sexteto comeño, desechando la versión del directivo de que fue una solicitud de las voleibolistas. “La razón es no creer en mi trabajo, nada más”.

Otávio Machado no sabía que no iba a continuar al mando de Géminis.

Jugadora de Géminis respaldó salida de Otávio Machado

La versión de Otávio Machado coincide con las recientes declaraciones de Florangel Terrero. La central dominicana destacó las cualidades del entrenador brasileño en cuanto al manejo del grupo, pero manifestó que faltaban algunos factores en cuanto a lo técnico para afrontar un duro torneo como el peruano.

"Fue una buena decisión, porque el profesor anterior es bueno, pero estamos en una liga de Primera División y hay unas cosas técnicas que se necesitan dentro del entrenamiento y demás. No le estoy quitando méritos, es una persona agradable, buena, terminamos en buen términos con él, hay situaciones que tenemos que suplir y Natalia lo va a suplir", apuntó en Ataque Cruzado.

Las palabras de Terrero respaldaron a ‘Lucho’ Linares, quien apostó por Natalia Málaga -con quien trabajó en la selección peruana en categorías menores- para comandar su elenco, que busca mejorar su performance de la temporada anterior, donde no clasificó al octogonal final y quedó en el noveno puesto.

Florangel Terrero habló sobre la destitución del técnico brasileño a inicio de la Liga Peruana de Vóley. (Ataque Cruzado)

Natalia Málaga y su método para alcanzar podio con Géminis

Natalia Málaga tomó el lugar de Otávio Machado y llegó con todas las ganas de cumplir los objetivos planteados. El tiempo de inactividad -desde hace tres temporadas que no dirige en la máxima categoría- la ha llevado a tener esa hambre de gloria y ya tiene una fórmula para alcanzarla.

“Mi método es trabajar en base a cada partido, no puedo decir que voy a llegar a la final. No me gusta adelantarme,a mí me gusta subir las escaleras de uno en uno. Voy a pensar en este fin de semana, que nos toca contra Wanka, y luego ir pasando a los otros equipos que nos tocarán. El equipo se tiene que preparar siempre bien para enfrentar a cualquier rival”, detalló.

Natalia Málaga volverá a dirigir en la Liga Peruana de Vóley tras tres temporadas ausente. Crédito: Agencias

Además, apuntó que su temperamento y actitud en la zona técnica no será impedimento para conseguir lo que tiene en mente, todo lo contrario lo usará como un factor clave. "Si no tienes sangre en el pecho, mejor no compitas. Diviértete y pásala bien. Ahora lo que tenemos todos es un compromiso muy grande con el club, el deporte y todo el público”,