A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Este viernes 7 de octubre, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los del Rímac están obligados a ganar, ya que la última vez que jugaron en casa, cayeron de manera insólita frente a Los Chankas. Conoce los detalles.

El cuadro ‘celeste’ tiene entre ceja y ceja la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero antes deberá acceder y superar el ‘playoff’, teniendo como rivales inminentes a Alianza Lima y Cusco FC.

Sin embargo, de los últimos cinco encuentros, los dirigidos por Paulo Autuori llevan tres derrotas y dos triunfos. Justamente, el pasado fin de semana se impuso de visita contra Comerciantes Unidos por 4-1 y se ubica en el cuarto puesto de la tabla del acumulado.

Goles y resumen de la victoria de los 'celestes' ante las 'águilas cutervinas'. (Video: Cristal TV)

La única baja que presenta la escuadra ‘bajopontina’ es la de Christofer Gonzales, quien tiene un inconveniente en la rodilla y estará fuera de las canchas lo que resta de la Liga 1 2025.

Por otro lado, Cienciano también apunta a lograr un cupo en el torneo internacional la próxima temporada. El ‘papá’ está en el octavo lugar con 47 puntos, los mismos que Los Chankas, pero arriba por diferencia de goles. La pugna por ingresar a la Copa Sudamericana está reñida, aunque la irregularidad del equipo obliga a salir en búsqueda del triunfo en el recinto deportivo de Sporting Cristal.

Últimos enfrentamientos

Sporting Cristal y Cienciano se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Sin embargo, si solo consideramos las últimas diez, nos daremos cuenta de que los ‘cerveceros’ llevan la ventaja con cinco victorias, contra dos del ‘papá’ y tres empates.

El encuentro más reciente sucedió el 5 de julio de la presente campaña, en el marco de la fecha 18 del Torneo Apertura. El estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco fue testigo de la paridad 1-1 entre los dos equipos. Claudio Torrejón abrió el marcador para el elenco ‘rojo’, mientras que Christofer Gonzales colocó la igualdad.

Goles y resumen del empate 1-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. (Video: DSports)

Sporting Cristal vs Cienciano: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Santiago González, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori

Cienciano: Juan Bolado, Leonel Galeano, Maximiliano Amondarain, Jimmy Valoyes, Claudio Torrejón, Santiago Arias, Cristian Neira, Agustín González, Alejandro Hohberg, Beto da Silva y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El Sporting Cristal vs Cienciano se disputará el viernes 7 de noviembre en el estadio Alberto Gallardo y comenzará a las 15:15 (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será una hora después.

En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, el encuentro está programado para las 17:15 horas. Para México, el duelo empezará a las 14:15 horas, mientras que en España será a las 22:15 horas.

Canal TV del Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal y Cienciano, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2025, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá verse a través de la plataforma de streaming, Liga 1 Play, cuyo costo es de S/. 22,99 soles por mes.

El portal web de Infobae Perú ofrecerá cobertura en vivo con información previa, seguimiento minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles. ¡No te lo pierdas!

Anuncio del Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025. - créditos: Cienciano