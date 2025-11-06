Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Limeños y cusqueños se verán las caras en un duelo atractivo que promete sacar chispas, ya que ambos cuentan con grandes planteles. Conoce los horarios del encuentro

Guardar
A qué hora juegan Sporting
A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura de Liga 1 2025.

Este viernes 7 de octubre, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los del Rímac están obligados a ganar, ya que la última vez que jugaron en casa, cayeron de manera insólita frente a Los Chankas. Conoce los detalles.

El cuadro ‘celeste’ tiene entre ceja y ceja la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero antes deberá acceder y superar el ‘playoff’, teniendo como rivales inminentes a Alianza Lima y Cusco FC.

Sin embargo, de los últimos cinco encuentros, los dirigidos por Paulo Autuori llevan tres derrotas y dos triunfos. Justamente, el pasado fin de semana se impuso de visita contra Comerciantes Unidos por 4-1 y se ubica en el cuarto puesto de la tabla del acumulado.

Goles y resumen de la victoria de los 'celestes' ante las 'águilas cutervinas'. (Video: Cristal TV)

La única baja que presenta la escuadra ‘bajopontina’ es la de Christofer Gonzales, quien tiene un inconveniente en la rodilla y estará fuera de las canchas lo que resta de la Liga 1 2025.

Por otro lado, Cienciano también apunta a lograr un cupo en el torneo internacional la próxima temporada. El ‘papá’ está en el octavo lugar con 47 puntos, los mismos que Los Chankas, pero arriba por diferencia de goles. La pugna por ingresar a la Copa Sudamericana está reñida, aunque la irregularidad del equipo obliga a salir en búsqueda del triunfo en el recinto deportivo de Sporting Cristal.

Últimos enfrentamientos

Sporting Cristal y Cienciano se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Sin embargo, si solo consideramos las últimas diez, nos daremos cuenta de que los ‘cerveceros’ llevan la ventaja con cinco victorias, contra dos del ‘papá’ y tres empates.

El encuentro más reciente sucedió el 5 de julio de la presente campaña, en el marco de la fecha 18 del Torneo Apertura. El estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco fue testigo de la paridad 1-1 entre los dos equipos. Claudio Torrejón abrió el marcador para el elenco ‘rojo’, mientras que Christofer Gonzales colocó la igualdad.

Goles y resumen del empate 1-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. (Video: DSports)

Sporting Cristal vs Cienciano: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Santiago González, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori

Cienciano: Juan Bolado, Leonel Galeano, Maximiliano Amondarain, Jimmy Valoyes, Claudio Torrejón, Santiago Arias, Cristian Neira, Agustín González, Alejandro Hohberg, Beto da Silva y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El Sporting Cristal vs Cienciano se disputará el viernes 7 de noviembre en el estadio Alberto Gallardo y comenzará a las 15:15 (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será una hora después.

En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, el encuentro está programado para las 17:15 horas. Para México, el duelo empezará a las 14:15 horas, mientras que en España será a las 22:15 horas.

Canal TV del Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal y Cienciano, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2025, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá verse a través de la plataforma de streaming, Liga 1 Play, cuyo costo es de S/. 22,99 soles por mes.

El portal web de Infobae Perú ofrecerá cobertura en vivo con información previa, seguimiento minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles. ¡No te lo pierdas!

Anuncio del Sporting Cristal vs
Anuncio del Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025. - créditos: Cienciano

Temas Relacionados

Sporting CristalCiencianoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El condimento especial de este duelo será la celebración del tricampeonato de los ‘cremas’, quienes serán condecorados luego del encuentro ante los cusqueños. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario

Carlos Zambrano encumbra a Paolo Guerrero, artillero de Alianza Lima en Andahuaylas: “El Perú debe estar agradecido con él”

Ante Los Chankas, el ariete nacional se despachó con un doblete para darle tres puntos cruciales al cuadro de La Victoria en aras de asegurar un lugar directo en los play-offs

Carlos Zambrano encumbra a Paolo

Voleibolista dominicana polemizó al hablar del carácter de las jugadoras peruanas: “No les gusta que les llamen la atención”

Florangel Terrero, referente extranjera de Géminis, afirmó que algunas atletas locales no asimilan bien la exigencia de entrenadores con carácter, al reflexionar sobre el bajo rendimiento del club en la temporada pasada

Voleibolista dominicana polemizó al hablar

Sebastián Britos elogió a Diego Romero en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en Universitario: “Es un arquerazo”

El golero uruguayo se refirió a las capacidades técnicas del guardameta nacional. En los últimos días trascendió que el ‘charrúa’ no integraría los planes de la actual dirigencia para la próxima temporada

Sebastián Britos elogió a Diego

Barcelona descartó jugar amistoso con Perú en 2025, pero desde España aseguran que la chance seguirá abierta en 2026

El cuadro catalán decidió no viajar a Sudamérica para pisar el gramado del estadio Nacional. En su lugar, la directiva ‘blaugrana’ optaría por disputar un amistoso en Marruecos

Barcelona descartó jugar amistoso con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cuellos Blancos: implican a César

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava responde a las

Yiddá Eslava responde a las críticas sobre ‘La Habitación Negra’: “Antes de rajar, mírala”

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Rodrigo González responde con ironía y firmeza a Nadeska Widausky tras insulto en vivo: “¿Qué es lo que te molesta tanto?”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

DEPORTES

Carlos Zambrano encumbra a Paolo

Carlos Zambrano encumbra a Paolo Guerrero, artillero de Alianza Lima en Andahuaylas: “El Perú debe estar agradecido con él”

Voleibolista dominicana polemizó al hablar del carácter de las jugadoras peruanas: “No les gusta que les llamen la atención”

Sebastián Britos elogió a Diego Romero en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en Universitario: “Es un arquerazo”

Barcelona descartó jugar amistoso con Perú en 2025, pero desde España aseguran que la chance seguirá abierta en 2026

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo