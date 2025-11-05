Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima buscará la hazaña en Andahuaylas, Barcelona hará lo suyo en la Champions League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 5 de noviembre, la agenda futbolera estará llena de encuentros emocionantes: Alianza Lima se jugará el todo o nada en Andahuaylas, será el turno de Barcelona y Manchester City en la Champions League, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr.

Los ‘blanquiazules’, con varias bajas, buscarán asegurar el triunfo frente Los Chankas en su condición de visita. El equipo de Néstor Gorosito deberá sumar de a tres para acercarse al segundo lugar de la tabla acumulada rumbo a los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026.

Por otro lado, FC Barcelona enfrentará al Brujas en Bélgica, por la fecha 4 de la Champions League 2025/2026. El encuentro resulta determinante para las aspiraciones de los ‘azulgranas’ de avanzar directamente a los octavos de final.

Con varias bajas relevantes y la urgencia de afianzarse en el escenario continental, el equipo de Hansi Flick afronta el compromiso en busca de estabilidad, tras una serie de resultados inconsistentes.

La reciente victoria ante el Elche (3-1) devolvió parte del ánimo tras la caída en el clásico español, aunque el rendimiento sigue lejos de la regularidad. En la actual fase del torneo, Barcelona suma seis puntos, producto de sus triunfos frente a Newcastle y Olympiacos, y una derrota ante PSG.

Barcelona se medirá con Brujas
Barcelona se medirá con Brujas en Bélgica por la Champions League 2025/26

Partido de Liga 1

- Los Chankas vs Alianza Lima (15:15 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Champions League

- Qarabag FK vs Chelsea (12:45 horas / Disney+, ESPN)

- Pafos FC vs Villarreal (12:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Inter Milán vs FC Kairat (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Manchester City vs Borussia Dortmund (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Newcastle vs Athletic Club (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Ajax vs Galatasaray (15:00 horas / Disney+, ESPN 3)

- Benfica vs Bayer Leverkusen (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 7)

- Club Brujas vs FC Barcelona (15:00 horas / Disney+, ESPN)

- O. Marsella vs Atalanta (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 6)

Partidos de Champions League Two

- Al Wasl vs Al Muharraq (08:45 horas / Football Australia YouTube)

- FK Arkadag vs Al Ahli SC (08:45 horas / Football Australia YouTube)

- Al Khalidiya FC vs FC Andijon (11:00 horas / Football Australia YouTube)

- Al Zawraa SC vs Istiklol (11:00 horas / Football Australia YouTube)

- Al Nassr vs FC Goa (13:15 horas / Football Australia YouTube, Disney+ Premium)

- Al Wehdat vs Esteghlal (13:15 horas / Football Australia YouTube)

Partido de Championship

- Portsmouth vs Wrexham (15:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Mundial Sub 17

- Panamá vs República Irlanda (07:30 horas / DGO, DSports 7)

- Tayikistán vs República Checa (07:30 horas / DGO, DSports 6)

- Paraguay vs Uzbekistán (08:00 horas / DGO, DSports Plus)

- Austria vs Arabia Saudita (08:30 horas / DGO, DSports 4)

- Mali vs Nueva Zelanda (09:45 horas / DGO, DSports 7)

- Estados Unidos vs Burkina Faso (10:15 horas / DGO, DSports Plus)

- Francia vs Chile (10:45 horas / DGO, DSports, América tvGO)

- Canadá vs. Uganda (10:45 horas / DGO, DSports 6)

Partido de fútbol argentino

- Independiente Rivadavia vs Argentinos Jrs (19:10 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Vitória vs Internacional (17:00 horas / Fanatiz, L1 Play)

- RB Bragantino vs Corinthians (17:00 horas / Fanatiz, L1 Play)

- Sport Recife vs Juventude (17:00 horas / Fanatiz, L1 Play)

- Botafogo vs Vasco da Gama (17:30 horas / Fanatiz, L1 Play)

- Atlético Mineiro vs Bahía (18:00 horas / Fanatiz, L1 Play)

- Gremio vs Cruzeiro (18:00 horas / Fanatiz, L1 Play, L1MAX)

- Sao Paulo vs CR Flamengo (19:30 horas / Fanatiz, Globo, L1 Play)

