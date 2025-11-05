Perú Deportes

A qué hora juega Barcelona vs Brujas HOY: partido en Bélgica por la jornada 4 de la Champions League 2025/2026

El conjunto culé buscará en Bélgica una victoria que le permita afianzarse en la zona de clasificación a los octavos de final del torneo, mientras que su rival intentará aprovechar su localía para mantenerse con vida

Barcelona visita al Brujas por
Barcelona visita al Brujas por la cuarta fecha de la Champions League. Crédito: Agencias

Con varias ausencias importantes y la necesidad de reafirmar su protagonismo europeo, el FC Barcelona visitará hoy, miércoles 5 de noviembre, al Brujas en Bélgica, en un duelo clave que puede consolidar su posición entre los equipos que buscan el pase directo a los octavos de final de la Champions League 2025/26. En la presente nota, te compartiremos todos los detalles del enfrentamiento.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al compromiso con la necesidad de consolidar sensaciones después de semanas irregulares. Tras la derrota en el clásico español, el triunfo sobre el Elche (3-1) sirvió para recuperar confianza, aunque el equipo culé aún muestra altibajos. En el torneo europeo, solo suma seis puntos luego de vencer a Newcastle y Olympiacos, y caer ante el PSG.

Un nuevo triunfo en Bélgica dejaría al Barcelona muy cerca de asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo de forma directa. Por eso, el técnico alemán ha debido adaptar su estrategia a las circunstancias. Las lesiones han afectado el rendimiento del plantel, que ha apostado por un fútbol más controlado, priorizando la solidez defensiva. En medio de eso, intentará llevarse los tres puntos esta fecha.

Por su parte, el Club Brujas vive una realidad opuesta en su campeonato local. Marcha segundo en la Jupiler Pro League, con nueve triunfos y solo dos derrotas, a un paso del líder Royale Union Saint-Gilloise. Sin embargo, en la Champions su rendimiento ha sido irregular: comenzó con una goleada sobre el Mónaco (4-1), pero después cayó ante Atalanta (2-1) y Bayern Múnich (4-0).

Barcelona llega entonado tras su
Barcelona llega entonado tras su victoria a Elche. Crédito: REUTERS/Albert Gea

Jugar en casa será una oportunidad para los belgas de revertir esa tendencia y recortar distancia en la tabla. Con objetivos distintos pero la misma urgencia de sumar, Barcelona busca una victoria que lo acerque a los octavos, mientras que el Brujas intentará aprovechar su localía para dar la sorpresa ante uno de los gigantes europeos.

A qué hora juegan Barcelona vs Brujas por la fecha 4 de la Champions League 2025/26

El partido entre Barcelona y Brujas por la cuarta jornada de la Champions se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre en el Jan Breydelstadion, en Bélgica. A continuación, te compartimos los horarios detallados para el enfrentamiento en Perú y otros países:

  • México, Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • Venezuela, Bolivia y costa este de EE. UU.: 16:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 17:00 horas
  • España: 21:00 horas

Canal para ver Barcelona vs Brujas en Perú por la Champions League 2025/26

El encuentro entre Barcelona y Brujas será transmitido en vivo por ESPN, señal que posee los derechos exclusivos de televisión de la UEFA Champions League en Perú y toda Sudamérica. También podrá verse e duelo vía streaming en Disney+, disponible para los usuarios del Plan Premium, que permite seguir el partido desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Horarios del Barcelona vs Brujas
Horarios del Barcelona vs Brujas por la cuarta fecha de la Champions League. Crédito: FCB

El historial del Barcelona vs Brujas en Champions League

Será la tercera vez que ambos equipos se vean las caras en la historia de la Champions League. Los antecedentes datan de la temporada 2002-03, cuando el Barcelona se impuso en los dos encuentros de la fase de grupos: 3-2 en el Camp Nou y 0-1 en Bélgica.

Aquella serie quedó en la memoria culé porque en el duelo disputado en el Jan Breydelstadion se produjo el debut oficial de Andrés Iniesta con el primer equipo azulgrana, un hecho que con el tiempo adquiriría valor simbólico por el legado del manchego en el club. Desde entonces, más de dos décadas después, el Barça vuelve a visitar Brujas con la intención de repetir aquel resultado y mantener su dominio histórico sobre el conjunto belga.

