A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima enfrentará un reto más rumbo a los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Los ‘blanquiazules’ viajaron a Andahuaylas con la misión de asegurar el triunfo que les permita adueñarse del segundo lugar de la Liga 1, y solo lo logrará si le gana a Los Chankas hoy, miércoles 5 de noviembre, en su condición de visita, por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

El panorama de los ‘íntimos’ los obliga a regresar a Lima con los tres puntos para mantenerse en la lucha por un cupo al torneo internacional. El equipo de Néstor Gorosito solo tiene dos encuentros para definir su futuro y no depende de sí mismo después del frío empate 2-2 que sacó frente Melgar en Matute, la jornada anterior.

Con varias bajas, el cuadro victoriano buscará la hazaña ante los ‘guerreros’, quienes también están luchando para meterse en zona de Sudamericana. El ‘Pipo’ no contará con Miguel Trauco, Matías Succar, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui y Guillermo Enrique.

“Hay que ganar los partidos que nos quedan, tratar de llegar a la liguilla de la mejor forma y ser Perú 2, que por lo menos no es tan malo. Obviamente el hincha tiene que estar incómodo porque no fuimos campeones este año pero el hincha sabe que vamos a ir a buscar ese cupo de Perú 2. Siempre la hinchada está acompañando, apoyando, a veces puteando pero en el buen sentido y con razón. El día que se pierda el respeto se pierde todo, estamos juntos por el mismo objetivo”, apuntó Hernán Barcos.

Goles y resumen del empate 2-2 ante 'blanquiazules' y 'rojinegros' en Matute. (Video: L1 MAX)

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

Los ‘íntimos’ visitarán a los ‘guerreros’ este miércoles 5 de noviembre en el estadio Municipal Los Chankas, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:15 horas.

Horarios del duelo Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

Canal TV para ver Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

El decisivo partido será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Andahuaylas con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Resultados que necesita Alianza Lima para quedar en el segundo lugar de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ no dependen de sí mismos para quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025; necesitan conocer los resultados de Cusco FC. Alianza Lima está luchando con los ‘dorados’ por ese quedarse con esa posición: el cuadro cusqueño marcha segundo con 64 puntos y los ‘íntimos’ están terceros con 62 unidades.

El cuadro de Néstor Gorosito necesita ganar los dos últimos cotejos que le quedan: Los Chankas de visita y UTC en Matute. Y deberá cruzar los dedos para que Cusco FC pierda uno o sus dos duelos con Sport Boys y Sport Huancayo.