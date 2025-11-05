Perú Deportes

Dónde ver Barcelona vs Brujas HOY: canal tv online del duelo por jornada 4 de la Champions League 2025

El cuadro local intentará hacer frente al poderío ofensivo del elenco catalán. Revisa cómo seguir este atractivo encuentro

Hoy, miércoles 5 de noviembre, el estadio Jan Breydel será sede del compromiso entre Brujas y FC Barcelona por la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025/26. El conjunto belga necesita sumar para integrar los puestos de clasificación; mientras que los culés urgen las tres unidades para escalar posiciones. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro.

¿Dónde ver el partido? En Sudamérica pasará por ESPN e ESPN 2. En Chile también tienes la opción de ESPN Premium y en Argentina por FOX Sports. Si te encuentras en Centroamérica conéctate a ESPN. También podrás encontrar todas las incidencias en la web de Infobae.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Brujas por Champions League 2025/26

Brujas: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez; Joaquin Seys, Aleksandar Stanković, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Cisse Sandra, Nicolò Tresoldi y Christos Tzolis. Entrenador: Nicky Hayen.

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Entrenador: Hans-Dieter Flick.

Lamine Yamal viene de anotar en la victoria de su equipo ante Elche por 3-1. Crédito: REUTERS/Albert Gea

Información previa

El conjunto culé afrontará este encuentro luego de regresar a la victoria en el torneo doméstica. Por La Liga, derrotó por 3-1 al Elche en casa. Hansi Flickr, adiestrador alemán del equipo blaugrana, señaló que espera un encuentro “parecido“ ante el Brujas.

“No se puede comparar el Barça de este año con el del año pasado debido a las lesiones, pero cree que trabajan en encontrar su mejor versión y adaptar el estilo a los futbolistas que tengo disponibles, porque Raphinha, Lewy y Lamine estaban al cien por cien la temporada pasada y ahora están volviendo de las lesiones”, sostuvo en conferencia de prensa.

Para este compromiso, el exentrenador del Bayern Múnich podrá contar con la presencia de Robert Lewandowski. El ariete polaco espera sumar minutos en Brujas. “Físicamente, me siento bien, y espero jugar a un nivel muy alto hasta final de temporada, lo importante en el fútbol moderno no es como empieza la temporada, sino cómo acaba”, concedió.

Hansi Flick: "Esta semana fueron los mejores entrenamientos de la temporada"

Por otro lado, Nicky Hayen, director técnico del cuadro belga, aseguró que sus dirigidos han tomado los recaudos para no sufrir otro duro revés: en su última presentación europea, cayeron por 4-0 ante el Bayern Múnich. En ese sentido, exhorto al Barcelona a no confiarse.

“Cuando jugamos en Múnich, no estábamos en nuestro mejor momento. Fue un baño de realidad. Haremos algunos cambios, pero tenemos que ser nosotros. Estamos motivados. Tenemos que jugar con la cabeza fría, el Barça no debe confiarse”, aseguró.

Más tarde, detalló que harán “todo lo posible para ganar. Es un partido muy especial. Lo sabemos. Admiramos al Barça, y sabemos que para sacar el partido adelante hay que estar concentrados y jugar al cien por cien”, cerró.

Marcus Rashford ha suplido a Robert Lewandowski con creces. Crédito: REUTERS/Albert Gea

Dónde ver Barcelona vs Brujas por la Champions League 2025/2026

El FC Barcelona vs Brujas será transmitido por ESPN (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela) y ESPN 2 (resto de Sudamérica) al igual que por la plataforma streaming Disney + en todos los países de Latinoamérica. Mientras que en México se emitirá por Caliente TV y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Horario de Barcelona vs Brujas por la Champions League 2025/2026

Las acciones están pactadas para iniciar a las 15:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. En cuanto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

