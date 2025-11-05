Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

El delantero la paró con calidad y definió el 1-0 en Andahuaylas. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Los Chankas en un duelo pendiente por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el arranque, el juego estuvo dividido entre los dueños de casa y el cuadro ‘blanquiazul’, aunque los primeros mostraron una mayor claridad a la hora de transitarla por el campo, pero sin generar peligro en arco contrario. De pronto, los ‘íntimos’ tuvieron una chance inmejorable a través de Paolo Guerrero, quien con una clínica definición anotó su gol.

Esta acción se llevó a cabo a los 44 minutos de la primera mitad, a poco de que se vayan al descanso. El arquero Guillermo Viscarra jugó en corto con Carlos Zambrano, quien tocó con Renzo Garcés. El ‘Charapa’ filtró un pase para Pablo Ceppelini, quien tocó en primera con Kevin Quevedo, que se la quiso devolver, pero Williams Guzmán intervino en la jugada.

Flavio Alcedo fue a tomar el rebote y ejecutó un rechazo con la cabeza. Quevedo cubrió el esférico y ganó un saque lateral que él mismo llevó a cabo, apoyándose en Jesús Castillo. El volante de 29 años rompió líneas y llegó hasta el área rival para controlar la pelota con la cabeza y acomodarse con la zurda, para luego sacar un centro.

Paolo Guerrero apareció solo en el cuadrante pequeño para manejar el balón con el pecho y definir con un derechazo al medio imposible de atajar para el portero Hairo Camacho, desatando la algarabía de todos los hinchas de Alianza Lima en el estadio Los Chankas.

El centro de Jesús Castillo y el gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025.

De esta forma, Alianza Lima ha podido manejar mejor el partido para llevarse los tres puntos. Una prueba complicada teniendo en cuenta los 2,926 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra el recinto deportivo de Andahuaylas. Aunque los hinchas de Los Chankas han demostrado a lo largo de la temporada que alientan sin cesar a sus jugadores.

Por su parte, Paolo Guerrero alcanzó los 16 goles en el año en 35 presentaciones con el doblete que le convirtió en este compromiso al conjunto ‘guerrero’. Su doblete se originó luego de un centro de Ricardo Lagos en el área adversaria, donde el ‘Depredador’ tuvo un control magistral con el pecho para luego definir de ‘tres dedos’.

Paolo Guerrero sobre su continuidad en Alianza Lima

En declaraciones recogidas el 29 de octubre, Paolo Guerrero fue consultado sobre su continuidad en Alianza Lima y mencionó que primero está enfocado en que el equipo consiga la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. “A final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar, pero primero el club, el equipo, que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores”, indicó para los medios de comunicación.

De la misma manera, el artillero de 41 años dejó en claro que el club ‘íntimo’ es su prioridad y que buscará quedarse un año más para luego retirarse de la actividad profesional. “Alianza es mi casa, mi vida, mi pasión, como te digo más importante ahora es pensar en el equipo, terminar bien el campeonato y después seguramente nos sentaremos a conversar“, añadió.

El 'Depredador' brindó declaraciones a su salida del entrenamiento de Alianza Lima. (Jax Latin Media)