Nolberto Solano se dispone a emprender un viaje por distintas localidades de Pakistán para buscar talentos prometedores

El ‘Maestrito’ confía en la existencia de jóvenes con amplias habilidades que pueden ser de una enorme utilidad para reforzar la selección nacional. El entrenador peruano, de esa manera, visitará ciudades distintas a Lahore o Islamabad

Nolberto Solano llevándose los dedos
Nolberto Solano llevándose los dedos índices a las cienes como señal de concentración. - Crédito: PFF

Nolberto Solano se ha tomado muy en serio la idea de reformar el fútbol en Pakistán. No quiere ser recordado como un simple entrenador que se estacionó en la banca durante partidos oficiales o preparatorios, desea que su legado vaya más allá de eso y sea considerado como el reformador del deporte rey por excelencia.

En un diálogo con el canal Nukta, el ‘Maestrito’ ha confirmado su intención de emprender una misión de búsqueda para descubrir nuevos jóvenes, con talento prometedor, que puedan ser preparados adecuadamente en la Casa del Fútbol, en Lahore, pensando en un futuro plan de reforzamiento para los ‘halcones’.

Tenemos un muy buen plan, especialmente con los jugadores locales, porque con los extranjeros será más difícil, ya que juegan fuera de Pakistán. Con los locales intentamos entrenarlos, porque aquí hay mucho talento”, manifestó Nolberto Solano.

Presumiblemente, ‘Nobby’ dará inicio a esta aventura al momento que concluya el año deportivo para la selección nacional tras el enfrentamiento contra Siria, en Islamabad. A partir de entonces, el profesional peruano se desplazara, en principio, a la ciudad de Karachi, la más poblada en Pakistán con presencia portuaria, y luego se afianzará en la histórica región de Baluchistán.

Nobby Solano busca ubicar a Pakistán en un sitio privilegiado en la Asociación Asiática de Fútbol. | VIDEO: PFF

La gran extensión de esta localidad, en la que Nolberto Solano incluso puede instalar un campamento deportivo acompañado de sus asistentes, ofrece un enorme potencial para descubrir futbolistas emergentes. En pueblos y ciudades, jóvenes talentosos esperan oportunidades para desarrollar sus habilidades y representar a su región en escenarios nacionales e internacionales.

Ñol’ ha aceptado este estimulante reto sin miramientos. Cuenta con el respaldo del presidente Syed Mohsen Gilani. A ello, conviene precisar, se ha comprometido con brindar su ayuda en la mejora organizacional del campeonato doméstico, a fin de profesionalizarlo con la presencia de mejores jugadores, sobre todo juveniles con hambre de gloria.

