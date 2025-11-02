Perú Deportes

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA

De 50 años, ‘Ñol’ estuvo impago por cuatro de meses al igual que el resto de integrantes de los ‘halcones’. Cumplido con el abono de sus servicios, seguirá enfocándose en su labor reformadora

Nolberto Solano entrena a la
Nolberto Solano entrena a la selección de Pakistán. - Crédito: FIFA

Nolberto Solano enfrentó un enorme problema financiero como seleccionador de Pakistán, después de que las autoridades, entre ellas el presidente Syed Mohsen Gilani, no abonaran con responsabilidad su sueldo desde que firmó contrato por un año. El mismo escenario atravesaron los futbolistas e integrantes de distintos cuerpos técnicos de menores.

De acuerdo con Urdu News, ‘Nobby’ quedó “en una situación financiera difícil” por confiar en la palabra del presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán. Aunque pudo mantener la calma en medio de la crisis, ha sido incómodo para el entrenador no ver un dólar en su cuenta corriente en meses (entre tres a cuatro).

Nolberto Solano, eliminado en Copa
Nolberto Solano, eliminado en Copa Asia U23 con Pakistán. - Crédito: PFF

Sin embargo, el ‘Maestrito’ ha recuperado el aliento y optimismo al conocer que la PFF pudo transparentar los montos inyectados por la FIFA, con los que se cumplió con el abono de su sueldo. “Nolberto Solano y los demás entrenadores, de las categorías U17 y U23, han recibido su salario”, comunicó el periodista Zeeshan Shafi.

Superado ese impase, el profesional peruano, ahora, deberá estar completamente abocado en la preparación de la próxima participación de las Eliminatorias de la Copa Asia. El siguiente rival será Siria, cuyo plantel ha ido al alza con la inclusión de futbolistas legionarios entre los que destaca Pablo Sabbag.

El entrenador peruano celebró la primera anotación como seleccionador del combinado pakistaní. (Video: X)

