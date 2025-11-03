“¿Dónde está el respeto a la deportista?”: Mabel Olemar alzó su voz tras el controversial reclamo de Soan a la FPV

La jugadora nacional se pronunció sobre la controversia generada tras su traspaso del club de Puente Piedra a Circolo Sportivo Italiano. (Video: La Cátedra Deportes)

El arranque de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2025/26 llegó acompañado de una controversia que ha generado debate. En medio del desarrollo de la segunda fecha del campeonato, el Deportivo Soan presentó un reclamo ante la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) por la inscripción de Mabel Olemar en el Circolo Sportivo Italiano, argumentando que la jugadora aún tenía un vínculo vigente con la institución de Puente Piedra.

Según el comunicado del club, la jugadora firmó una afiliación válida por dos años, conforme al Reglamento de Afiliaciones y Transferencias de la FPV, que establece que toda voleibolista registrada debe permanecer al menos dos temporadas antes de cambiar de equipo. Aun así, la federación autorizó su registro con Circolo, decisión que generó malestar en la directiva puentepedrina, la cual exige una revisión del procedimiento.

Frente a esta controversia, Mabel Olemar decidió romper su silencio. En declaraciones a la prensa local, la atacante nacional explicó su versión de los hechos y defendió la legitimidad de su traspaso. “Estoy tranquila porque creo que las cosas están bastante claras. Lamentablemente, Soan está haciendo un reclamo de algo que no es. Yo he puesto un comunicado con mi agente en mis historias de Instagram y es lo único que hice, porque la verdad es gastar energía en algo que no es”, señaló.

En ese sentido, la atacante nacional sostuvo que su salida del club de Puente Piedra no tendría por qué generar polémica. “El tema es claro: se firmó un contrato que no quisieron cumplir. Entonces, ¿dónde está el respeto a la deportista? ¿Para qué se hace un contrato si no se va a cumplir? “, cuestionó.

Mabel Olemar alzó su voz tras el polémico reclamo de Soan a la FPV. Crédito: Instagram

Olemar también aseguró que todo se resolvió conforme a la normativa vigente. “Lo que está quedando es un acuerdo entre las dos partes; entonces, las cosas se han hecho, está todo claro. Yo no sé qué siguen reclamando, pero creo que eso es perjudicar más a la deportista. Estoy enfocada en hacer lo mejor posible con el equipo en el que estoy y eso es lo que voy a seguir haciendo”, agregó.

Mabel Olemar brilla en Circolo

Más allá de la disputa administrativa, Mabel Olemra prefiere concentrarse en lo deportivo. Este fin de semana, Circolo Sportivo Italiano se impuso por 3-1 a Soan en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley, un triunfo especial para la punta nacional, que enfrentó a su exequipo y fue una de las figuras del partido, al anotar catorce puntos.

“Ha sido un triunfo bastante importante, porque hemos ido de menos a más. El equipo está trabajando en encontrar esa conexión de principio a fin en los partidos oficiales. Es trabajo, encontrar esta conexión para que salgan las cosas lo mejor posible, porque sabemos todo lo que podemos dar”, comentó tras el encuentro.

Circolo comenzó perdiendo el partido, pero supo darle vuelta a la situación. “La clave para remontar fue confiar en el equipo, creer un poco más y ordenarnos tácticamente, como nos indicó el entrenador. Nos unimos más en defensa, en el bloqueo, y tratamos de evitar errores tontos, que son los que te quitan confianza”, destacó.

Mabel Olemar destacó en triunfo de Circolo ante Soan por la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Finalmente, Olemar destacó su compromiso con Circolo y su deseo de seguir aportando al grupo. “En el equipo en el que esté siempre voy a tratar de aportar. Este es un deporte colectivo, y si a alguna jugadora no le va bien, las demás deben responder. Lo importante es que el resultado sea favorable para el equipo”, concluyó.

Mientras el reclamo de Soan sigue en evaluación por parte de la FPV, Mabel Olemar continúa enfocada en su nueva etapa, dejando atrás la polémica para centrarse en lo que más la motiva: jugar y seguir creciendo en la cancha.