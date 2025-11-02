Se reveló que Christian Cueva le puso sorpresiva condición a Sport Boys para fichar en 2026: “No es el tema económico”

Paulo Albarracín contó detalles de la charla que tuvo el volante de Emelec para llegar a la 'misilera' el próximo año. (Video: Fútbol Champán)

Christian Cueva es uno de los nombres que podría dar que hablar en el final de la presente temporada. Y es que los problemas económicos que atraviesa en Emelec, sumado a los cuestionamientos que ha recibido por las reiteradas lesiones y su bajo rendimiento han generado que apunte a otros rumbos. De hecho, Diego Penny informó que dos clubes de la Liga 1 preguntaron por él, y uno de ellos sería Sport Boys. En ese sentido, se reveló que ‘Aladino’ le puso una sorpresiva condición al club ‘rosado’ para fichar en 2026.

En la edición del viernes 31 de octubre del programa de YouTube, ‘Fútbol Champán’, se estaba hablando de camisetas hasta que Paulo Albarracín, amigo cercano del volante peruano, señaló que está cerca de arribar a la ‘misilera’ y mencionó una broma sobre lo que haría con él si no se comporta. “El ‘Cholo’ Cueva está cerca de Boys. Ayer (el jueves 30) estuve hablando con él. ¿Se le sale la cadena? Ya le he dicho que no le queremos reventar la cabeza (risas)“, indicó.

El ‘Cachetón’ reafirmó la charla que tuvo con Cueva para comprobar si su intención era venir a Perú. “No, pero hablando en serio. Hablé con el ‘Cholo’ y está cerca de Sport Boys. Pensé que era mentira porque sí, pensé que estaba lejos”, comentó.

La sorpresiva condición de Christian Cueva a Sport Boys

Una de las cuestiones uno se puede preguntar el motivo por el cual Christian Cueva tendría intenciones de jugar en Sport Boys y Albarracín especificó que el factor económico no es un inconveniente, sino más bien el proyecto del club. “Y no es tema económico. Quiere quedarse en Lima, ver un proyecto, está viendo a Boys también con qué jugadores puede contar”, sostuvo.

Christian Cueva tuvo un inicio prometedor en Emelec, pero luego bajó su rendimiento, en parte, por problemas físicos y de deuda del club. - créditos: Emelec

Enrique de la Rosa, otro de los panelistas del espacio digital, entendió la postura de Christian Cueva de analizar su fichaje por Sport Boys. “Creo que Cueva, si va a ir a Boys, obviamente no va a querer jugar con dos o tres buenos y nada más”, acotó.

Paulo Albarracín dijo que eso mi mismo le confesó el menudo mediocampista, a lo que Enrique añadió: “Yo le pondría un equipo rapidito, que corra por él, y que el ‘Cholo’ los haga jugar”.

El exfutbolista manifestó que si fuera por él, no dudaría en firmar al ‘Cholo’, quien viene sufriendo los problemas económicos de Emelec: “Para los jugadores que tiene Boys, al ‘Cholo’ lo traigo ya. Yo cuando voy al estadio salgo renegando, prefiero tener al ‘Cholo’ en mi equipo”.

Por último, Albarracín explicó que la dirigencia de la entidad ‘porteña’, que ya se manifestó ante un interés por Cueva Bravo, tiene en agenda a otros tres nombres de cara al siguiente curso. "Lo de Yuriel (Celi) a Boys, también sé que Boys lo quería, no sé qué pase, pero sé que lo quería. También quería a (Carlos) Cabello, a Arón Sánchez", contó.

Martín Noriega habló de la opción de contratar a 'Aladino' para el próximo año. (Video: Jax Latin Media)

¿Christian Cueva puede llegar a Universitario?

Otro de los clubes que ha sonado para acoger a Christian Cueva es Universitario de Deportes. Inclusive, Edison Flores reconoció que una reciente entrevista que sería bien recibido, pero que le recalcaría las normas del plantel.

Fue el periodista César Vivar quien relató que Alfonso Barco viene ejerciendo como mediador con ‘Aladino’ en Emelec para llegar al tricampeón peruano en 2026. Y si bien resaltó que no ha habido comunicación entre el jugador de 33 años y la directiva de la ‘U’, el talentoso volante ha mostrado predisposición para ponerse la camiseta del clásico rival del equipo del cual es hincha, Alianza Lima.

“Conversé con él (Cueva) y ‘Fonchi’ Barco le está hablando lo que es jugar en Universitario. A Christian Cueva le interesa volver al fútbol peruano, se sabe que por un tema familiar, no solamente por su pareja actual, sino también por sus hijos para estar más cerca. Eso sumado al tema económico, a la complicación que tiene hoy Emelec para cumplir los sueldos del primer equipo (...). Ya Cristian Cueva está hablando de cómo se vería vestido de crema, eso sí te lo puedo adelantar", declaró en ‘Doble Punta’.

El periodista César Vivar reveló detalles del acercamiento de 'Aladino' con el volante de Emelec para llegar a la 'U'. (Video: Doble Punta)