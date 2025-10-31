Perú Deportes

Edison Flores reveló si Christian Cueva sería bien recibido en Universitario: “Ciudamos mucho al grupo”

El ‘Orejas’ habló sobre la posibilidad de que ‘Aladino’ se ponga la camiseta ‘crema’ para el 2026. También dio a conocer el consejo que le daría para entrar al equipo

Christian Cueva podría regresar a la Liga 1 tras su salida inminente de Emelec debido a los problemas económicos que presente el club ecuatoriano. ‘Aladino’ quedaría libre la próxima temporada y muchos clubes mostraron interés por él. Se mencionó a Sport Boys y en las últimas horas se mencionó que Universitario de Deportes era una posibilidad.

A pesar de que no hay nada concreto aún, una posible llegada del ‘10′ a Ate generó muchas reacciones por su conocido hinchaje por Alianza Lima. Edison Flores se refirió a esa eventualidad y reveló cómo lo recibirían los ‘cremas’. También mostró su postura de tenerlo en el camerín del ‘compadre’.

“Yo creo que si podría entrar al grupo. El Cholo es buenisimo, es jugadorazo. Es un jugador maduro y tiene una experiencia importante. Y sí, obviamente entraría al equipo. Dependería de Álvaro (Barco). El grupo es muy humilde, el grupo te va a recibir con los brazos abiertos, de la mejor manera. Cada plantel tiene su régimen; si llegas tarde, hay multa y esas cosas, pero es para todos, no sería solo para él. Lo primero que le diría, y creo que lo único, porque las reglas creo que él ya las sabe. El grupo es muy humilde y cuidamos mucho el grupo", apuntó el volante en conversación con el programa ‘Juego Cruzado’.

El periodista César Vivar reveló detalles del acercamiento de 'Aladino' con el volante de Emelec para llegar a la 'U'. (Video: Doble Punta)

¿Christian Cueva se pondría la camiseta de Universitario?

Para muchos la posibilidad de que Christian Cueva sea el refuerzo de Universitario de Deportes es casi imposible debido a su hinchaje por Alianza Lima, sin embargo el volante no lo vería así. El periodista deportivo, César Vivar, confesó que a ‘Aladino’ le agrada la idea de llegar a Ate e incluso Alfonso Barco podría ser el contacto con Álvaro, director deportivo ‘crema’.

Conversé con él y ‘Fonchi’ Barco le está hablando lo que es jugar en Universitario. A Christian Cueva le interesa volver al fútbol peruano, se sabe que por un tema familiar, no solamente por su pareja actual, sino también por sus hijos para estar más cerca. No hay acercamiento de la directiva todavía, a pesar de que ya en tienda‘crema’se está armando el plantel para el próximo año, al margen de que se dé o no el tricampeonato. Pero ya Cristian Cueva está hablando de cómo se vería vestido de crema, eso sí te lo puedo adelantar. ¿Hincha de Alianza Lima? No pasa por ahí porque hay un tema profesional que antepone el jugador para tomar la decisión. Cueva no ha manifestado ‘no jugaría nunca en Universitario’”, precisó el comunicador en el programa ‘Doble Punta’ el pasado 23 de octubre.

Christian Cueva quiere fichar por
Christian Cueva quiere fichar por Universitario en 2026 tras mediación de Alfonso Barco.

Diego Penny confesó que Christian Cueva es pretendido por dos equipos de la Liga 1

Sport Boys hizo público su interés por tener a Christian Cueva en sus filas el próximo año, pero Universitario de Deportes no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Diego Penny apuntó que se sumó un nuevo equipo de Lima que también está luchando por tener a ‘Aladino’ como refuerzo.

Se ha sumado un equipo más de Lima. Está bien picante eso. Ya están hablando con su abogado dos equipos de Lima. El enano tiene que venir a Lima para reunirse y ver. Algunos pueden decir ‘que no se puede, que esto, que no creo’. En el fútbol pasa de todo. Hay gente que está allá atrás que tiene gustos por Christian Cueva que tú dices ‘¡Qué loco! Este ha sido bravo y lo quiere’. Vamos a ver si se da", comentó el exarquero.

El exarquero contó que varios equipos importantes de la Liga 1 apuntan a fichar a 'Aladino' para 2026. (Video: Mano a Mano)

