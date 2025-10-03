“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Christian Cueva está pasando por una situación difícil en Emelec, la falta de pagos desató una crisis insostenible para los jugadores. Por ello, el plantel completo decidió hacer una huelga junto ‘Aladino’ y Alfonso Barco; levantaron su voz de protesta y dieron a conocer la drástica medida que tomaron ante el problema económico.

Los futbolistas del ‘bombillo’ hicieron un alto a sus actividades y se unieron para realizar un video donde hicieron público sus reclamos y confirmaron la ausencia de sus haberes. El defensa Luis Fernando León tomó la palabra y confirmó que son varios meses que se les debe.

“Los jugadores de Emelec manifestamos nuestro profundo malestar y preocupación ante el reiterado incumplimiento en el pago de nuestro salario. Lastimosamente, existen valores pendientes de pago que oscilan entre los 3, 5, 7 y 8 meses de retraso. A pesar de esta situación, siempre hemos priorizado la estabilidad del club y los objetivos deportivos trazados; sin embargo, ante la falta de soluciones, nos vemos en la obligación de hacer pública esta situación. Hemos decidido no entrenar hasta que se nos cumplan los compromisos que hemos establecido con los dirigentes. Nuestro compromiso con el club siempre ha sido al cien por ciento y con la hinchada también. Esta camiseta es sagrada, esta camiseta es gloriosa, y siempre estamos para defenderla a muerte, pero necesitamos también el respeto hacia nosotros como deportistas y como jugadores de esta institución. Atentamente, los jugadores”, apuntó León en representación de los ‘azules’.

Christian Cueva regresa a Emelec después de una semana de recuperación en Perú. - Crédito: Difusión

La postura de Emelec tras reclamo del plantel

Tras el reclamo público de los jugadores, Emelec tuvo una rápida respuesta y lo dio a conocer a través de un comunicado. El club ecuatoriano aseguró que ha estado cumpliendo con las obligaciones hacia el plantel. El cuadro explicó que la posición tomada por los futbolistas se debió a interpretaciones erróneas sobre los pagos, las cuales ya fueron resueltas.

“La jornada de hoy (jueves 2 de octubre) se procedió al pago de los sueldos correspondientes a la plantilla deportiva, reafirmando nuestro compromiso con los jugadores y cuerpo técnico. La directiva reitera su compromiso con la estabilidad, el orden y el fortalecimiento de nuestra institución, trabajando siempre en beneficio de Emelec y de su hinchada”, se lee en el oficio que se publicó en las redes sociales.

La institución de los ‘azules’ puso paños fríos a la crisis y dejó en claro que los entrenamientos se retomarán pensando en el próximo duelo que será frente Deportivo Cuenca este martes 4 de octubre por la primera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

La postura de Emelec tras reclamo del plantel por falta de pago

“Es una falta de respeto”

El conflicto en Emelec continúa: el comunicado del club fue desmentido por los jugadores que reclaman el pago de salarios pendientes correspondientes a los últimos meses. Los futbolistas reaccionaron tras declaraciones del presidente, quien restó importancia al tema, y después de que el club asegurara que había cumplido con los pagos.

En el comunicado, difundido por el periodista José Carlos Crespo, el plantel detalló la cantidad de meses adeudados a cada jugador bajo la dirección de Guillermo Duró. El equipo tiene previsto enfrentar a Deportivo Cuenca este sábado 4 de octubre.

“Los jugadores del Club Sport Emelec rechazamos las declaraciones del presidente del club, Ing. Jorge Guzmán, quien manifestó que la deuda salarial con el plantel corresponde únicamente a mes y medio. Esa afirmación es falsa y representa una falta de respeto no solo hacia los jugadores, sino también hacia la hinchada y la institución que todos representamos”, fue el último pronunciamiento del plantel.

Comunicado de los jugadores de Emelec tras pronunciamiento del club