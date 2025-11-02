El emotivo recibimiento a César Inga en su natal Chimbote tras tricampeonato con Universitario con fuegos artificiales y banderolas

Con fuegos artificiales y banderolas, así recibieron al polifuncional jugador en su ciudad natal tras el éxito con la 'U'. (Video: Gustavo Peralta)

Los festejos de los jugadores de Universitario de Deportes por la consecución del tricampeonato nacional no se detienen. Y es que se trata de un hecho histórico para el club por la estrella número 29 y los futbolistas que supieron lograr un récord impresionante en imbatibilidad. De hecho, varios elementos destacaron a lo largo de la temporada, siendo César Inga uno de ellos. En ese sentido, el polifuncional futbolista tuvo un emotivo recibimiento en Chimbote con fuegos artificiales y banderolas.

Este video fue difundido por redes sociales, donde se vio que varios hinchas de la ‘U’ se hicieron presentes en el barrio Miraflores Alto de la ciudad chimbotana, al que acudieron con banderas alusivas a la institución y con un espectáculo de pirotecnia, acomodando la zona para acoger al hijo pródigo.

Justamente, Inga apareció en un auto y con un rostro desconcertado pero de alegría por todo lo que veía. Y sin perder la humildad, aceptó tomarse fotos con los aficionados, que entonaban canciones de Universitario, además de hacer resonar el bombo mientras el confeti surgía en el aire. La felicidad y los cánticos eran incesantes en medio de los aplausos.

Así recibieron en Chimbote a César Inga tras título de Liga 1 2025 con Universitario.

De pronto, César Inga se detuvo un momento y tomó la palabra. “Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí. El recibimiento no lo esperé. Vine callado para que nadie se dé cuenta pero muy feliz y emocionado por este recibimiento“, dijo en primera instancia.

Asimismo, el jugador de 23 años valoró la coronación que vivió con el elenco ‘merengue’ y el detalle que tuvieron de acogerlo entre el clamor de sus allegados. “Agradecer a todos los cremas que han venido. Se logró el campeonato, el primero para mí y el tricampeonato de Universitario. La verdad que no tengo palabras para describir este momento. No sé quién hizo la sorpresa pero lo agradezco. Y dale ‘U’ toda la vida, ya no tengo palabras”, añadió.

César Inga pasó de formar parte de las divisiones menores de José Gálvez de Chimbote a salir campeón nacional con Universitario. - créditos: Universitario

¿César Inga se quedará en Universitario?

La capacidad de César Inga de desenvolverse en varias posiciones y su rendimiento mostrado, tanto en Universitario como en la selección peruana, ha generado que clubes del extranjeros (Argentina y Europa) lo tengan en la mira. A propósito, Edison Flores le dejó un consejo en medio de las celebraciones por el tricampeonato.

Ahora, Narciso Algamis, agente del futbolista, habló del posible interés de Napoli de Italia y dejó la puerta abierta en diálogo con ‘Estudio Fútbol’. “Dijeron tantas cosas y algunas son verdad, otras mentira, pero hay chances. No sé de dónde lo sacaron, pero no es una locura. No salió de mi boca eso ni salió de mi oficina. No sé de dónde salió, porque hay gente que está en el medio, que llamaron, que están intermediando y por ahí se filtró algo en algún lado, pero no es una locura. Hay chances, pero no es de hoy. El partido con la celección fue bueno, pero se viene trabajando hace dos meses este tema. Aún no hay nada definido. Hay conversaciones directas con tres equipos", contó.

De la misma manera, el representante explicó el plan que tiene con Inga Velásquez en el corto y mediano plazo: “Por ejemplo, en Italia no te exigen el tema de selección, tantos partidos como en España. La verdad que Inga si se vende, porque todo el mundo lo da como vendido y no está vendido, se irá donde tenga que ir, donde le calce mejor, donde más lo quieran en realidad, y donde él se sienta más cómodo. Nosotros estamos trabajando para eso (emigrar al exterior). Yo estoy ahora en Nueva York, vine a trabajar para eso. Se está trabajando para que se de en la ventana de diciembre. Si no, será en la de junio".