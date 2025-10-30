Edison Flores protagonizó íntima charla con César Inga y le dejó sincero consejo: “Si tienes la oportunidad de irte, tómala y dalo todo”

El 'Orejas' conversó con el polifuncional jugador acerca de la posibilidad de dejar Universitario rumbo al extranjero. (Video: TikTok)

Universitario de Deportes se proclamó tricampeón nacional luego del triunfo sobre ADT en Tarma, el cual le permitió adjudidcarse el Torneo Clausura. Y pese a que aún le quedan dos partidos por afrontar, los jugadores de la ‘U’ pudieron celebrar en su hotel de concentración. En medio de los festejos, Edison Flores protagonizó íntima charla con César Inga y le dejó sincero consejo.

En una transmisión que hizo en ‘TikTok’, el ‘Orejas’ se juntó con Inga y le dijo: “No sé si se nos va, pero ahorita lo tenemos acá y lo disfrutamos. Yo solamente quiero decirte algo".

El exADT le preguntó si lo iba a vender al exterior, a lo que Flores mencionó: “Ya tengo los ojeadores de Barcelona, Real Madrid, de todos lados. Solamente quiero que decidas bien...“.

César Inga reconoció que antes de decidir por su futuro, se lo comunicará a Edison Flores. “Por eso, antes de, ‘tío ’Orejas’, mira tengo esto’... Tengo que llamarlo”, precisó.

Flores le pidió que se mantenga humilde para que llegue lo más lejos posible: “Que sigas como eres, humilde, para acá, para allá, izquierda, derecha. Yo te pido humildad y vas a llegar lejos, por la capacidad que tienes”.

César Inga ha sido la revelación de Universitario esta temporada. - créditos: AP Foto/Martin Mejia

César Inga mostró su agradecimiento por integrar el plantel de Universitario y de compartir con Edison Flores, a quien antes lo miraba por televisión y ahora es su compañero. “Yo estoy muy feliz y agradecido, antes lo miraba por la tele y ahora campeonamos. La verdad que no tengo palabras”, acotó.

Flores le dijo a Inga que va a tener un futuro en la selección peruana, a lo que el polifuncional jugador declaró: "Mi tío el ‘Orejas’, el mejor. Calidad de persona, calidad de jugador, de todo".

Las revelaciones no cesaron y Edison admitió lo exigente que es con César para que explote todo su potencial. “¿Cómo te exijo yo a ti? Por lo jodido que soy, dijo. Inga reveló que Flores ha sido crucial en su desarrollo futbolístico esta temporada: “Sí, es jodido. A veces me pongo ahí en diagonal, le doy el pase, él me devuelve y pateo. Pero me dice ‘ven para acá, practica, practica’. El mejor, en verdad”.

El jugador de Universitario de Deportes culminó de gran forma una espectacular combinación de toques de la 'bicolor'. (Video: CHASQUI_Play)

Flores manifestó que siempre está pendiente del crecimiento de Inga porque tiene un techo muy alto. “Es que él tiene condiciones mucho más, no ha llegado a su techo. Y lo quiero mucho porque está en la ‘U’, eligió bien, sostuvo.

César Inga reveló que su cariño por Universitario nació por su padre. Ahí fue cuando, Edison Flores le dio a conocer su parecer sobre su continuidad en la ‘U’ ante la opción de mudar su fútbol al extranjero. "No sé si te nos vas o no, pero si tienes la posibilidad de irte, tómala de la mejor manera y dalo todo. ¡Qué gran jugador contraté! Perdón, fue (Manuel) Barreto (risas). Todos tenían dudas de Inga, que viene de ADT que la pu... ma..., acá lo tenemos, esto es un equipo", indicó.

¿César Inga dejará Universitario en 2026?

La polivalencia de César Inga (ha jugado de defensa central, lateral derecho, lateral izquierdo, extremo derecho, extremo izquierdo y volante interior), sumado a su gran capacidad en el uno contra uno ha captado la atención de clubes del exterior. Su agente, Narciso Algamis, ya había avisado que podía dejar Universitario a final de temporada.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta dio mayores alcances. “Está avanzando lo de Italia, y no es Napoli. Es un equipo de menor medida, pero es de Italia. A través de un intermediario está avanzando con el agente”, contó en ‘Hablemos de MAX’, para luego agregar que también hay una chance en Argentina, en “una academia. Pero todavía nada concreto”.