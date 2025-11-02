Perú Deportes

El difícil momento de Aixa Vigil: abucheada por hinchas de Alianza Lima mientras defendía a San Martín por la Liga Peruana de Vóley

En el reciente duelo contra Rebaza Acosta, la punta nacional fue pifeada por la afición de su exequipo, pero aun así se destacó como MVP y máxima anotadora del partido con las ‘santas’

La punta nacional tuvo que lidiar con la presión de la afición de su exequipo mientras defendía los colores de San Martín. (Video: Latina)

La temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley ha comenzado con intensidad, y uno de los episodios más comentados ocurrió durante el reciente partido entre Universidad San Martín y Rebaza Acosta por la segunda fecha del torneo. La protagonista fue Aixa Vigil, punta nacional que hasta la temporada pasada militó en Alianza Lima, siendo pieza clave en el bicampeonato de las ‘íntimas’.

Ahora, con la camiseta de las ‘santas’, Vigil busca abrir una nueva etapa en su carrera y alcanzar los mismos logros que consiguió con su anterior equipo. Sin embargo, el camino no ha estado libre de tensiones. Durante el encuentro ante Rebaza, los hinchas ‘blanquiazules’ presentes en el Coliseo Miguel Grau del Callao —que esperaban el siguiente partido de su equipo dirigido por Facundo Morando frente a Deportivo Wanka— la recibieron con pifias, especialmente cuando se preparaba para sacar.

La presión desde las tribunas fue evidente. Los silbidos y gritos acompañaron casi todas sus intervenciones, situación que incluso no pasó desapercibida para los comentaristas de Latina Televisión. “Déjenla jugar”, exclamó Carla Rueda en plena transmisión, tras escuchar los abucheos dirigidos a la exjugadora aliancista.

Pese al ambiente hostil, la atacante mantuvo la calma y respondió con una actuación impecable. Con 21 puntos, se erigió como máxima anotadora y jugadora más valiosa (MVP) del compromiso, liderando la victoria de San Martín por 3-1. Su desempeño destacó no solo por la eficacia ofensiva, sino también por la madurez con la que afrontó los abucheos.

Aixa Vigil destacó en victoria
Aixa Vigil destacó en victoria de San Martín ante Rebaza Acosta. Crédito: Prensa USMP

El encuentro reflejó la pasión con la que el público vive el voleibol peruano. Cada intervención de Vigil generó reacciones divididas: reconocimiento por su talento y, al mismo tiempo, desaprobación de una parte de la hinchada ‘íntima’. Aun así, la deportista respondió en la cancha, consolidando el triunfo de su nuevo equipo y ratificando ser una de las mejores en su puesto en el campeonato local.

Con esta actuación, Aixa demuestra que su llegada a San Martín representa mucho más que un cambio de camiseta: es una oportunidad para liderar un nuevo proyecto y reafirmar su vigencia en la élite del vóley nacional. Su rendimiento será determinante para las aspiraciones del cuadro ‘santo’ en una temporada que promete emociones intensas y duelos cada vez más parejos.

Aixa Vigil, la figura de San Martín

Cambió de camiseta, pero no de nivel. Aixa Vigil continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la Liga Peruana de Vóley y hoy es la gran referente de la Universidad San Martín. La atacante nacional ha demostrado que su talento trasciende colores y que puede liderar con la misma autoridad con la que brilló en su etapa con Alianza Lima.

En la fecha inaugural del torneo, Vigil ya había dejado claro que sería una de las jugadoras a seguir. Fue elegida MVP del encuentro tras guiar a las ‘santas’ a un triunfo por 3-1 sobre Olva Latino, sumando 13 puntos personales y destacando por su precisión en ataque y solidez en recepción.

Aixa Vigil brilla en el
Aixa Vigil brilla en el inicio de la temporada con San Martín. Crédito: Prensa USMP

Su rendimiento no fue casualidad. En la segunda jornada volvió a ser determinante, esta vez ante Rebaza Acosta, equipo al que la San Martín superó también por 3-1. Aixa firmó una actuación impecable, acumulando 21 puntos y repitiendo el reconocimiento como la mejor jugadora del partido, confirmando su excelente momento deportivo.

Con este arranque positivo, la USMP suma 6 de 6 puntos y se ubica en la segunda posición del campeonato, solo por detrás de Alianza Lima. El cuadro dirigido por Guilherme Schmitz apunta a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada. La última vez que las ‘albas’ levantaron el trofeo fue en 2019, y este año confían en volver a hacerlo, con Aixa Vigil como su principal carta de ataque en un torneo que se presenta más competitivo que nunca.

