Néstor Gorosito explica su insistencia en emplear la dupla Fernando Gaibor y Sergio Peña en Alianza Lima: “Tienen mucha clase”

Fernando Gaibor y Sergio Peña no deslumbran cuando juegan juntos en Alianza Lima. - Crédito: Paloma del Solar

No es ninguna mentira que Alianza Lima pasa por problemas de organización futbolística cada vez que se presenta en algún escenario. Por más que el entrenador Néstor Gorosito echa mano de Sergio Peña y Fernando Gaibor, dos mediocampistas con talante creativo, parece imposible hallar una fórmula ganadora. Aun así ‘Pipo’ sigue insistiendo en esa dupla, que a todas luces no es la solución para sacar adelante los enfrentamientos que restan en Liga 1 2025.

La gota que ha rebalsado el vaso entre los simpatizantes ‘blanquiazules’ fue el reciente empate dramático conseguido frente a FBC Melgar, en Matute. En ese examinatorio ha quedado bastante en claro que los centrocampistas mencionados no sacan su entero potencial compartiendo demarcación. A pesar de ello, el entrenador argentino sigue cerrando filas con su proyecto y ha explicado el porqué de la insistencia.

Sergio Peña en una disputa con Walter Tandazo. - Crédito: Paloma del Solar

“Lo hacen muy bien, tienen mucha categoría y son excelentes jugadores. Son futbolistas de Alianza Lima, son parte del plantel y nosotros tenemos mucha confianza en ellos”, resumió Néstor Gorosito a la interrogante de la persistencia en declaraciones ofrecidas en la última conferencia de prensa acontecida en el estadio Alejandro Villanueva.

Más allá del espaldarazo brindado a Gaibor y Peña delante de la prensa, lo cierto es que Gorosito también estudia otras variantes frente a la problemática. Así ha quedado demostrado en el duelo contra los ‘characatos’, en el que retiró a los futbolistas en cuestión amparándose en la banca, aunque tampoco hubo resultados alentadores.

Respuesta

Antes de que Néstor Gorosito hiciera su ingreso a la comparecencia con los medios de comunicación, Juan Reynoso se despachó con todo en contra del arbitraje, argumentando que existió inequidad en la toma de decisiones, lo que perjudicó el trabajo de la semana y el resultado de FBC Melgar, en La Victoria.

Con respecto a esa controversial visión, ‘Pipo’ dijo que “es su opinión, es una cosa particular” para luego meterse de lleno al análisis de la igualada: “fue un partido con pocas situaciones de gol en los dos arcos; nosotros tuvimos un poquito más de empuje, pero nos faltó claridad y cambio de ritmo; terminamos empatando con un resultado lógico”.

El plantel de Alianza Lima que disputó el partido contra FBC Melgar por Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

A Alianza Lima le costó más de la cuenta hacerse sentir en Matute. En dos oportunidades estuvo en la lona por los sendos golpes de Melgar. No obstante, hubo mucha tenacidad por parte de Paolo Guerrero para anotar el primero de la noche, tras un fallo inicial en un penal, y servir la asistencia que devino en el gol decisivo de Renzo Garcés.

“El rival se tiró atrás a hacer tiempo. Nosotros tuvimos empuje y la posesión de la pelota en el transcurso del partido. Fuimos superiores en ataque. Nos vamos con bronca, porque tenemos que tener más concentración en los balones aéreos. Jugando en casa no podemos darle ninguna chance al adversario”, analizó Guerrero.

Gol de Renzo Garcés que marca el empate 2-2 ante Melgar en Matute. Liga 1 Max