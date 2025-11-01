Perú Deportes

Néstor Gorosito explica su insistencia en emplear la dupla Fernando Gaibor y Sergio Peña en Alianza Lima: “Tienen mucha clase”

‘Pipo’ persiste en echar mano de un binomio internacional en el mediocampo, con las mismas características, que no resulta y genera mucha mirada crítica entre los simpatizantes. “Tenemos mucha confianza”, mencionó en rueda de prensa

Guardar
Fernando Gaibor y Sergio Peña
Fernando Gaibor y Sergio Peña no deslumbran cuando juegan juntos en Alianza Lima. - Crédito: Paloma del Solar

No es ninguna mentira que Alianza Lima pasa por problemas de organización futbolística cada vez que se presenta en algún escenario. Por más que el entrenador Néstor Gorosito echa mano de Sergio Peña y Fernando Gaibor, dos mediocampistas con talante creativo, parece imposible hallar una fórmula ganadora. Aun así ‘Pipo’ sigue insistiendo en esa dupla, que a todas luces no es la solución para sacar adelante los enfrentamientos que restan en Liga 1 2025.

La gota que ha rebalsado el vaso entre los simpatizantes ‘blanquiazules’ fue el reciente empate dramático conseguido frente a FBC Melgar, en Matute. En ese examinatorio ha quedado bastante en claro que los centrocampistas mencionados no sacan su entero potencial compartiendo demarcación. A pesar de ello, el entrenador argentino sigue cerrando filas con su proyecto y ha explicado el porqué de la insistencia.

Sergio Peña en una disputa
Sergio Peña en una disputa con Walter Tandazo. - Crédito: Paloma del Solar

Lo hacen muy bien, tienen mucha categoría y son excelentes jugadores. Son futbolistas de Alianza Lima, son parte del plantel y nosotros tenemos mucha confianza en ellos”, resumió Néstor Gorosito a la interrogante de la persistencia en declaraciones ofrecidas en la última conferencia de prensa acontecida en el estadio Alejandro Villanueva.

Más allá del espaldarazo brindado a Gaibor y Peña delante de la prensa, lo cierto es que Gorosito también estudia otras variantes frente a la problemática. Así ha quedado demostrado en el duelo contra los ‘characatos’, en el que retiró a los futbolistas en cuestión amparándose en la banca, aunque tampoco hubo resultados alentadores.

Respuesta

Antes de que Néstor Gorosito hiciera su ingreso a la comparecencia con los medios de comunicación, Juan Reynoso se despachó con todo en contra del arbitraje, argumentando que existió inequidad en la toma de decisiones, lo que perjudicó el trabajo de la semana y el resultado de FBC Melgar, en La Victoria.

Con respecto a esa controversial visión, Pipo’ dijo que “es su opinión, es una cosa particular” para luego meterse de lleno al análisis de la igualada: “fue un partido con pocas situaciones de gol en los dos arcos; nosotros tuvimos un poquito más de empuje, pero nos faltó claridad y cambio de ritmo; terminamos empatando con un resultado lógico”.

El plantel de Alianza Lima
El plantel de Alianza Lima que disputó el partido contra FBC Melgar por Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

A Alianza Lima le costó más de la cuenta hacerse sentir en Matute. En dos oportunidades estuvo en la lona por los sendos golpes de Melgar. No obstante, hubo mucha tenacidad por parte de Paolo Guerrero para anotar el primero de la noche, tras un fallo inicial en un penal, y servir la asistencia que devino en el gol decisivo de Renzo Garcés.

“El rival se tiró atrás a hacer tiempo. Nosotros tuvimos empuje y la posesión de la pelota en el transcurso del partido. Fuimos superiores en ataque. Nos vamos con bronca, porque tenemos que tener más concentración en los balones aéreos. Jugando en casa no podemos darle ninguna chance al adversario”, analizó Guerrero.

Gol de Renzo Garcés que marca el empate 2-2 ante Melgar en Matute. Liga 1 Max

Temas Relacionados

Néstor GorositoAlianza LimaLiga 1Sergio PeñaFernando GaiborMelgarperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Facundo Morando pondrá su mejor equipo en su segundo compromiso por el campeonato nacional, con el objetivo de seguir liderando la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Wanka EN

Goles y doblete de Irven Ávila para triunfo de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El ‘Cholito’ apareció para marcar y poner adelante en el marcador a los ‘celestes’. Además, superó a Luis Alberto Bonnet en la lista de máximo goleadores

Goles y doblete de Irven

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos 4-1: resumen de la goleada ‘celeste’ en Cutervo por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ se adelantaron con un gol de tiro libre de Santiago González, quien pasó de héroe a villano tras originar el penal de la igualada parcial concretada por Matías Sen. En el complemento llegó la expulsión de Paolo Méndez que allanó el camino de la victoria visitante con doblete de Irven Ávila y una aportación de Maxloren Castro

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se jugará la segunda jornada del torneo internacional y habrán duelos interesantes: Alianza Lima se medirá con Wanka, Universitario hará lo suyo ante Atenea, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 2

Gol de tiro libre de Santiago González en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El extremo argentino marcó el 1-0 con ayuda de un defensor de las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Gol de tiro libre de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Ana Siucho vuelve a redes

Ana Siucho vuelve a redes y lanza potente mensaje tras su separación de Edison Flores:“Mi nueva historia, me gusta más”

Estrella Torres se une a ‘Son del Duke’ tras renuncia de tres cantantes: “Ya estoy lista, ¿y ustedes?”

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Mejor no”

Christian Cueva se lanza como streamer: “Se viene el Kick del 10 de pueblo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Wanka EN

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Goles y doblete de Irven Ávila para triunfo de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos 4-1: resumen de la goleada ‘celeste’ en Cutervo por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Gol de tiro libre de Santiago González en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025