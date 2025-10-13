Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Sergio Peña responde las declaraciones de Ricardo Gareca. | Instagram / Pase Filtrado

El frustrado paso de la selección peruana por Catar 2022 significó un nuevo punto de inflexión en el fútbol nacional. Ricardo Gareca dejó el buzo de ‘la bicolor’ y un gran número de mundialistas en Rusia y seleccionados regresaron a la Liga 1. Yoshimar Yotún, Andy Polo y Paolo Hurtado se erigieron como los primeros.

Hace apenas un mar de meses, Sergio Peña regresó a Alianza Lima. Pese a que el talentoso volante de notable capacidad para asistir con elegancia desde su botín derecho había cumplido 29 años, decidió volver a Perú para disputar la Copa Sudamericana y la Liga 1 con el cuadro de La Victoria.

En ese contexto, Ricardo Gareca ofreció su mirada a este panorama en el torneo peruana. “Me fui y todos los jugadores que estaban en el exterior volvieron. Jugadores de 30 años que podrían seguir afuera y están acá” apuntó el estratega argentino en diálogo con ‘Pase Filtrado’.

Durante la etapa de Ricardo Gareca en la selección peruana, Segio Peña anotó tres tantos en encuentros oficiales. Crédito: Difusión.

Conocidas las declaraciones de su exadiestrador, Sergio Peña se pronunció y sostuvo su decisión. “Es un entrenador que nos ha ayudado muchísimo y es su opinión y se respeta”, concedió al medio citado previamente a la salida de un evento deportivo.

Durante la etapa del ‘Tigre’, Peña alcanzó su mejor rendimiento con el conjunto de la franja roja en el pecho. El entonces futbolista del Malmo de Suecia se despachó con tres dianas: vs Colombia, en la Copa América 2021: vs Chile, por las Eliminatorias al Mundial 2022; y vs Chile, también por el proceso clasificatorio.

El actual mediocampista de Alianza Lima defendió su traspaso al cuadro nacido en la calle Cotabambas. “Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No he vuelto por ninguna otra razón que ser hincha y ayudar al club a ser mejor”, ratificó.

Tres goles y dos asistencias para Sergio Peña desde su llegada a Alianza Lima. - Crédito: Alianza Lima

Vicisitudes

Sergio Peña llegó como uno de los refuerzos más estridentes en un mercado de fichajes histórico para Alianza Lima. El conjunto ‘íntimo’ fue a por todo para reforzar al equipo de ‘Pipo’ Gorosito de cara al segundo tramo de la temporada en la Liga 1 y al repechaje de la Copa Sudamericana.

Los primeros días de Peña en el centro deportivo del Esther Grande de Bentín fueron auspiciosos. Los resultados acompañaron y se consiguió el objetivo internacional de continuar en la ‘gran conquista’. Sin embargo, todo no fue color de rosa.

Con el pasar de los encuentros, el conjunto del ‘Pipo’ atenuó su intensidad y buen andar. El engranaje sufrió notorias deficiencias y la escuadra no encontró soluciones rápidas. En la Sudamericana, el equipo se despidió en cuartos de final y actualmente está a 12 puntos de Universitario, el líder del Torneo Clausura.

GOL de Sergio Peña que pone el 4-3 para Alianza Lima ante Garcilaso | L1 Max

Peña, por ahora, no es el titular indiscutible y ha perdido el rótulo con el que llegó a la avenida Isabel la Católica. El ex Granada de España y Emmen de los Países Bajos se ha despachado con dos tantos y tres asistencias desde su regreso al fútbol peruano.

Ausente en el último llamado

Sergio Peña cumplió su última convocatoria con la selección peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial del 2026. Confirmada la salida de Óscar Ibáñez, Manuel Barreto elaboró una lista de jugadores emergentes y con futuro auspicioso en sus clubes. El actual jugador de Alianza Lima no fue incluido.

El mediocampista de Alianza Lima no estará en el amistoso ante Chile. (Jax Latin Media)

“Obviamente, he estado muchos años en la selección, convocado, estar ahorita me sorprende, pero creo que normal, cada convocatoria es distinta, hay jugadores que merecen estar y los que están, estoy seguro que lo van a hacer de la mejor manera, dando su 100%”, declaró en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez.

Acerca de una posible conversación con Manuel Barreto, Peña descartó un acercamiento, aunque destacó que nadie le debía explicaciones. “Los que están son los que tienen que estar y hay que respetar”, aclaró.