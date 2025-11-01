Perú Deportes

Gol de tiro libre de Santiago González en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El extremo argentino marcó el 1-0 con ayuda de un defensor de las 'águilas cutervinas' en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

El sábado 1 de noviembre, Sporting Cristal visitó a Comerciantes Unidos en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El atacante Santiago González se encargó de abrir el marcador en Cutervo con un gol de tiro libre que se desvió en la barrera y terminó besando las redes de la portería local.

Sucedió a los 4 minutos de juego. Los dirigidos por Paulo Autuori metieron un pelotazo para aprovechar la velocidad de Maxloren Castro. El canterano ganó bien la posición y terminaron haciéndole falta muy cerca del área de los locales. El árbitro pitó tiro libre a favor de la visita.

Santiago González y Martín Távara se pararon al frente del esférico. El primero en mención estaba mejor perfilado para rematar por la ubicación de la infracción. Fue así como decidió patear con su pierna derecha. La redonda fue tomando altura e impactó en la cabeza del mediocampista Ignacio Marina.

Para mala fortuna de las ‘águilas cutervinas’, el balón cambió su dirección, descolocando al portero Álvaro Villete, quien ya se había movido para el primer palo, e ingresando a su arco. De esta manera, se desató la euforia en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

Santiago González anotó gol de tiro libre para el 1-0 de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025.

Gol anulado a Irven Ávila en Cristal vs Comerciantes

El delantero anotó, pero el árbitro lo invalidó por posición adelantada. (L1 Max)

