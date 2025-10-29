Perú Deportes

Paolo Guerrero dio detalles de su renovación con Alianza Lima y no quiso responder si Universitario fue justo tricampeón de Liga 1

El ‘Depredador’ fue consultado por la consagración del clásico rival en el Torneo Clausura 2025 el último domingo en Tarma. Además, señaló la fecha para concretar nuevo vínculo con los ‘blanquiazules’

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El 'Depredador' brindó declaraciones a su salida del entrenamiento de Alianza Lima. (Jax Latin Media)

Paolo Guerrero brindó declaraciones a su salida del entrenamiento de Alianza Lima y tocó dos temas importantes: su renovación con el club ‘blanquiazul’ y el reciente tricampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes.

En primera instancia, el ‘Depredador’ no quiso referirse a la firma de su nuevo vínculo con el ‘equipo del pueblo’, ya que se encuentra enfocado en la recta final, donde peleará por el cupo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Ahorita estamos concentrados en los últimos tres partidos que faltan, es importante la institución, el grupo, el equipo, faltan tres partidos, como objetivo nuestro es ir a la Copa Libertadores de forma directa, faltan tres partidos, tenemos que jugarlas como finales, ganar, sumar y si Dios quiere clasificar a la Libertadores directo”, expresó.

Después, ‘PG9′ apuntó una fecha para comenzar a negociar con la escuadra de La Victoria. “A final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar, pero primero el club, el equipo, que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores”.

“Alianza es mi casa, mi vida, mi pasión, como te digo más importante ahora es pensar en el equipo, terminar bien el campeonato y después seguramente nos sentaremos a conversar”, añadió.

Eso sí, Paolo Guerrero dejó en claro que hay predisposición tanto de Alianza Lima como la suya para seguir vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’ en la próxima temporada, a pesar de cumplir 42 años en enero.

“De mi parte, seguramente a final de temporada vamos a ver qué va a pasar, hay la predisposición, tanto del club como de mi parte, Alianza es mi casa, mi pasión, es el equipo al que amo, estoy con mucha tranquilidad, prefiero estar concentrado en los partidos que vienen, tenemos que ganar todos los partidos”, declaró.

Paolo Guerrero afirmó que verá
Paolo Guerrero afirmó que verá su renovación con Alianza Lima a final de temporada.

Guerrero no quiso hablar del tricampeonato de Universitario

Por otro lado, Paolo Guerrero fue consultado sobre la reciente consagración de su clásico rival, Universitario de Deportes, en la Liga 1. Los ‘cremas’ le voltearon el partido a ADT (2-1) y se coronaron tricampeones por segunda vez en su historia.

“Queda la espina de no cerrar con un campeonato, no hace falta decirlo, así que nada”, fueron sus palabras ante la primera pregunta de la prensa. Después, ante la insistencia, el ‘Depredador’ tuvo que lanzar un tajante mensaje, manifestando que no se refirirá al tema. “No voy a hablar de eso”.

También hubo declaraciones de los jugadores 'cremas'. (Video: L1MAX)

Partidos que le restan a Alianza Lima

Paolo Guerrero y compañía comenzarán su lucha en esta recta final, donde les queda tres partidos para sumar la mayor cantidad de puntos y ubicarse en el segundo lugar de la tabla acumulada. Esta posición les permitirá esperar al ganador del enfrentamiento entre tercero y cuarto en los playoffs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.

El primer reto de Alianza Lima será ante un rival directo como Melgar. Este compromiso se llevará a cabo el viernes 31 de agosto a las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce los demás cotejos que le quedan a los ‘íntimos’ en el Torneo Clausura:

- Fecha 9: Alianza Lima vs Los Chankas (miércoles 5 de noviembre / 15:15 horas / estadio Los Chankas)

- Fecha 18: Descansa por descalificación de Binacional

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (local)

