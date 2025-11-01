Matías Lazo pone de cabeza el Melgar 2-1 Alianza Lima en Matute por Liga 1. Liga 1 Max

El viernes 31 de octubre, Alianza Lima jugó ante Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los ‘rojinegros’ volvieron a ponerse arriba en el marcador en el segundo tiempo con un gol de Matías Lazo, que significó el 2-1 y tuvo una celebración polémica de su técnico Juan Reynoso.

Sucedió a los 72 minutos. El ‘dominó’ aprovechó la pelota parada con un cabezazo de Matías Lazo, el cual fue atajado por Guillermo Viscarra. El esférico quedó viva dentro del área y Alan Cantero, que se había tropezado, intentó alejar el peligro sin pensar que su rechazo terminaría en gol del rival.

El delantero argentino pateó y Lazo, con mucha viveza, colocó la planta de su botín para que la redonda termine besando las redes de la valla ‘íntima’. Así, una vez más, se silenció el estadio Alejandro Villanueva.

Aunque, en la zona técnica de Melgar, se encendió el coloso, debido a que Juan Reynoso salió disparado y fue a gritarle unas cosas al cuarto árbitro, como muestra de su disgusto por los cobros a favor de Alianza previamente. “¿Ahora vas a cobrar mano?“, fue una de las frases del DT peruano.

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración.

Goles de Bernardo Cuesta y Paolo Guerrero en el primer tiempo

El conjunto visitante rompió la igualdad en el estadio Alejandro Villanueva tras un resbalón de Renzo Garcés en el área. La jugada nació de un pase de Jhonny Vidales para Bernardo Cuesta, quien definió con precisión ante la presencia de Guillermo Viscarra.

El tanto se produjo a los 33 minutos, en un tramo en el que ambos equipos alternaban el control del balón, aunque los ‘blanquiazules’ mantenían mayor iniciativa por su condición de local. En ese instante, el equipo dirigido por Juan Reynoso volcó numerosos jugadores sobre el sector izquierdo. La posesión llegó a Nicolás Quagliata, que envió un pase diagonal. Producto de la desafortunada caída de Garcés, la pelota le quedó servida a Vidales en el borde del área.

Ningún defensor logró interrumpir al atacante ‘rojinegro’ a tiempo. Miguel Trauco, desde el lateral izquierdo, se arrojó tarde, cuando Vidales ya había asistido hacia atrás. Bernardo Cuesta, atento y llegando, remató de primera y venció la resistencia de Viscarra, mientras que Carlos Zambrano tampoco logró bloquear el disparo que significó la apertura del marcador.

Bernardo Cuesta marca el Melgar 1-0 Alianza Lima en Matute. Liga 1 Max

A los 41 minutos, el conjunto de Néstor Gorosito aumentó la presión en ofensiva tras el tanto de Bernardo Cuesta. Una acción prolongada desembocó en un envío al área, donde Paolo Guerrero recibió la pelota y consiguió girar pese a la marca de Matías Lazo. El zaguero decidió no arriesgar un penal y lo soltó, pero en ese instante Horacio Orzán llegó y terminó golpeando en el tobillo al delantero, lo que provocó que el árbitro Pablo López sancionara la falta en favor del local.

Tras minutos de protestas, con Juan Reynoso reclamando enérgicamente desde la zona técnica, ‘PG9’ tomó la responsabilidad del penal. Acomodó el balón y esperó la señal arbitral. Justo antes de ejecutar, realizó un movimiento corto antes de rematar al primer palo. Carlos Cáceda intuyó el disparo y llegó a desviar, pero el rebote quedó en el área chica. Guerrero fue el más rápido en reaccionar, se arrojó y convirtió el 1-1 para los ‘victorianos’.

Paolo Guerrero marca de penal para el Alianza Lima 1-1 Melgar por Liga 1. Liga 1 Max