Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Melgar: dónde ver partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima enfrentará a Melgar este viernes 31 de octubre en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido comenzará a las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

Alianza afrontará este duelo como una verdadera final en su camino hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Néstor Gorosito viene de una fecha de descanso en el Clausura, lo que permitió recargar energías tras el triunfo más reciente frente a Sport Huancayo fuera de casa. Ese partido finalizó con un marcador de 2-1, gracias a los goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, los artilleros del equipo.

Con este resultado, el cuadro ‘victoriano’ sumó 61 puntos y se ubicó en la tercera posición de la tabla acumulada. Esta situación obliga a los ‘blanquiazules’ a pelear hasta el cierre para asegurar el segundo lugar, que permitiría esperar al ganador del enfrentamiento entre tercero y cuarto en los playoffs.

Los ‘íntimos’ sufrirán la baja de Pablo Ceppelini, quien no estará disponible tras ser expulsado por enfrentamiento verbal con el árbitro en el cotejo ante Huancayo. Por lo que ‘Pipo’ Gorosito necesitará ver otras alternativas en la mitad de cancha para enfrentarse al ‘león del sur’ en Matute.

El cuadro de Néstor Gorosito se impuso 2-1 en Huancayo. (Video: L1MAX)

Melgar llega a La Victoria con la obligación de sumar, sabiendo que le restan muy pocas oportunidades en la pelea por los playoffs. En su última presentación, el conjunto arequipeño superó 2-0 a Sport Huancayo, con anotaciones de Bernardo Cuesta y Alec Deneumostier, y logró ingresar en la zona de clasificación a la siguiente fase de la Liga 1.

Los dirigidos por Juan Reynoso afrontan una situación singular: tras el partido ante Alianza, no tendrán más compromisos para aumentar su puntaje. En la fecha 18 descansan por programación y en la última jornada el duelo frente a Deportivo Binacional no se disputará debido a la descalificación de ese equipo. La urgencia por puntuar en el estadio Alejandro Villanueva marca el reto del ‘dominó’ en esta recta final del torneo.

Juan Reynoso buscará meterse a los playoffs con Melgar por el boleto como Perú 2 a la Copa Libertadores.

Horario de Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura 2025

El compromiso arrancará a las 20:00 horas de Perú. Si te encuentras en otro país, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 22:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura 2025

L1 Max transmitirá el Alianza Lima vs Melgar de manera exclusiva. Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otras más. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada de Liga 1 Play, que es de paga.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en su página web. No te lo puedes perder.

Posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

- Melgar: Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel González, Nelson Cabanillas, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso.