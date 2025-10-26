Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Eso sí, Sporting Cristal no sabe lo que es perder ante el cuadro ‘guerrero’ en condición de local. En la única oportunidad que se midieron en Lima terminó con una goleada 4-1 con ‘hat-trick’ de Martín Cauteruccio y un gol de Leandro Sosa .

Desde que Los Chankas ascendieron a Primera División, se han enfrentado en tres ocasiones, en las cuales se encuentran igualados con un triunfo por lado. El otro encuentro terminó empatado.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su página web y en esta nota. No te lo puedes perder.

El Sporting Cristal vs Los Chankas será transmitido por L1 Max , canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , que se le puede encontrar en teleoperadoras como Best Cable, Win, Claro, DirecTV y entre otras más. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada de Liga 1 Play , la cual es de paga.

El compromiso está pactado para las 11:00 horas de Perú . Si te encuentras en otro países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 13:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil.

La tarea no será sencilla: actualmente ocupan el puesto 11 del acumulado con 41 puntos, a cinco de distancia de Sport Huancayo , que marca el límite de clasificación internacional. El equipo de Andahuaylas sabe que cada punto será fundamental si pretende dar alcance a sus rivales directos y soñar con su primera aparición en un torneo continental.

Por el lado visitante, Los Chankas llegan motivados tras superar 1-0 a Juan Pablo II en Andahuaylas, con anotación de Pablo Bueno . Este triunfo mantiene viva la esperanza de meterse en la próxima Copa Sudamericana , un objetivo que parecía lejano semanas atrás.

Para lograrlo, el cuadro rimense necesita sumar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del campeonato y defender su posición entre los cuatro primeros de la tabla acumulada. Actualmente, es cuarto con 54 puntos, apenas por encima de Melgar que está al acecho con 52. La necesidad de victoria se acentúa, ya que cada jornada puede modificar las posiciones y definir un año internacional para el club.

Cristal afronta este compromiso tras perder 1-0 ante Universitario de Deportes por un gol de Alex Valera . El equipo dirigido por Paulo Autuori ya se encontraba fuera en la pelea por el Clausura, pero la atención ahora está centrada en alcanzar un objetivo vital: clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores .

¡Día de partido! Sporting Cristal recibe hoy, domingo 26 de octubre, a Los Chankas en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . Este partido iniciará a las 11:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo, situado en el distrito de San Martín de Porres.

