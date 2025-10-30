Perú Deportes

Reimond Manco confesó que Alex Valera dejaría Universitario para fichar por club de la Liga MX: “Está muy avanzado y con una buena oferta”

El ‘Rei’ dio a conocer que el delantero peruano tiene todo encaminado para salir de la ‘U’ tras el tricampeonato nacional rumbo al fútbol mexicano

El 'Rei' reveló que el delantero peruano tiene negociaciones avanzadas para recalar en el fútbol mexicano. (Video: A la Cama con el Rei)

El tricampeonato de Universitario de Deportes ha generado una gran alegría en los hinchas y todo el mundo ‘U’. Sin embargo, también ha provocado que sus figuras capten la atención de equipos del extranjero. De hecho, Alex Valera es uno de los nombres que más fuerte viene sonando en los últimos días debido a su producción goleadora. En ese sentido, Reimond Manco confesó que el ‘Cholo’ dejaría el cuadro ‘crema’ para fichar por un club de la Liga MX.

El exfutbolista detalló el panorama actual: “Es cierto que hay un interés de Ceará de Brasil. Pero tengo entendido de que hay algo concreto, con una buena oferta sobre la mesa y conversaciones avanzadas de Alex Valera con un club mexicano”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘En la Cama con el Rei’.

Manco explicó que el entorno del jugador le transmitió información que ubica esta operación en una fase prácticamente definitoria. “Lo de Alex con un equipo mexicano está muy avanzado. Incluso, en diciembre, después del torneo, debería estar viajando, de llegar a un acuerdo institución con institución y con jugador, ya que el fútbol mexicano no para. Solamente para el 25 (de diciembre), el 31 y ya está, porque al día siguiente se entrena”, precisó.

Alex Valera anotó el gol
Alex Valera anotó el gol del tricampeonato nacional de Universitario en el triunfo 2-1 sobre ADT en Tarma. - créditos: Liga 1

La expectativa por el traspaso de Alex Valera se sostiene por la proyección deportiva del delantero, cuyo representante admitió contactos con clubes de Brasil y Japón. Titular y una de las principales referencias ofensivas del conjunto ‘merengue’, el atacante ha formado parte de las convocatorias de la selección peruana y ha sabido mantener la regularidad goleadora en la Liga 1. En gran parte, esto se debe al trabajo realizado en conjunto con su entrenador personal, el argentino Luis Abramovich, a quien contrató en 2024.

“La persona a la que le pregunté es una que maneja mucha información y me dice ‘lo de Alex con el club mexicano es muy cierto y está muy avanzado’, yo diría que a un 80%. Incluso diría que antes de Navidad, Alex tendrá que viajar a México. No me quiso dar el nombre del club, pero me dijo que era un club mexicano de media tabla hacia arriba y protagoniza torneos”, dijo el ex’jotita’.

¿Alex Valera encajará en la Liga MX?

En cuanto a la adaptación de Alex Valera a la competencia mexicana, Reimond Manco analizó las posibilidades de éxito por el estilo de juego del futbolista: “Ojalá sea cierto porque Alex en la liga mexicana la rompería por su estilo de juego, creo que caería muy bien. Si mantiene este nivel, podría pensar que estaría en la lista de goleadores del fútbol mexicano”.

Con experiencia en la propia Liga MX en Atlante (2011), el exjugador explicó por qué ‘Valegol’ podría funcionar en ese entorno: “Yo jugué ahí y los ‘9’s, con la característica de Alex Valera, siempre les va bien ahí. A Johan Fano le fue muy bien y no era un jugador extraordinario ni técnicamente increíble; sino que era un ‘9′ fuerte, que metía, que iba y estaba ahí. La ‘Pulga’ Ruidíaz era técnicamente mejor y un cazador de goles. Alex Valera es lo mismo, un ‘9′ peleador, que mete, que aguanta, el primer defensa de su equipo y ahorita está clarito al gol".

Raúl Ruidíaz fue el último
Raúl Ruidíaz fue el último delantero peruano que brilló en la Liga MX de la mano de Monarcas Morelia, donde anotó 41 goles en 73 partidos. - créditos: Imago7

La postura de Alex Valera sobre salir de Universitario

Desde la dirigencia de Universitario, la intención es contar con Alex Valera por más tiempo, pese a que Álvaro Barco reconoció que el artillero merecía otra chance en el extranjero tras su paso por Al Fateh de Arabia Saudita en 2022. No obstante, el agente del futbolista, Ricardo Morales, mencionó que su idea es seguir.

Alex quiere seguir en Universitario, ver el tema del tetracampeonato, hacer una excelente Copa Libertadores para consolidarse en el club a nivel internacional y también tener más opciones en la selección para poder consolidarse por ese lado”, declaró para ‘Fútbol Como Cancha’.

Eso sí, no descartó la posibilidad de buscar otro rumbo si se dan las condiciones: “Se podrá manejar si hay un equipo que quiera a Alex en este momento, porque ya nos ha pasado anteriormente, va a comenzar a moverse el tema y un poco ilusionarnos para volver a salir y tener nuestra revancha”.

El delantero abrió el marcador en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

