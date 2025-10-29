Deportes

El Atlético Mineiro de Sampaoli venció 3-1 a Independiente del Valle y es finalista de la Sudamericana

El equipo brasileño se impuso en la revancha y tras el 1-1 en la ida selló su pase al partido decisivo. Espera por el vencedor de Lanús-Universidad de Chile

Guardar

La Copa Sudamericana tiene a su primer finalista de su presente edición y se trata de Atlético Mineiro, que venció 3-1 a Independiente del Valle en el partido de vuelta por la semifinal, disputado este martes en el Arena MRV. En la ida habían igualado 1-1 (global 4-2). El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli se impuso con los goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk. El bonaerense Claudio Spinelli descontó para el elenco ecuatoriano.

El equipo brasileño fue superior y capitalizó los errores del conjunto conducido por Javier Rabanal. Tres errores permitieron los tantos del Galo que por primera vez jugará la final del segundo torneo continental.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Sampaoli mostró una propuesta ofensiva y una presión alta que asfixió a su rival. Durante los primeros 45 minutos, el dominio local fue absoluto, reflejándose en el marcador con dos goles que encaminaron la eliminatoria. El primero llegó en el minuto 36, cuando Dudu recuperó el balón tras un error en la salida de los ecuatorianos y asistió a Guilherme Arana, quien definió con potencia para abrir el marcador.

El segundo tanto, que amplió la ventaja antes del descanso, fue obra de Bernard. En una jugada que evidenció la capacidad ofensiva del Atlético Mineiro, Dudu condujo desde tres cuartos de cancha y filtró un pase preciso a Bernard, quien dentro del área resolvió con una definición sutil para superar al arquero Guido Villar.

Hulk y Bernard celebran el
Hulk y Bernard celebran el tercer tanto del Atlético Mineiro (Photo by GLEDSTON TAVARES / AFP)

A pesar de la desventaja, Independiente del Valle intentó reaccionar en la segunda parte. El técnico español Rabanal apostó por el regreso de Mateo Carabajal en defensa, aunque las ausencias de Andy Velasco y Juan Cazares se hicieron sentir en el funcionamiento colectivo. Ni Junior Sornoza ni Michael Hoyos lograron generar peligro en ataque, y el bloque defensivo ecuatoriano sufrió ante la velocidad y precisión de los brasileños.

El conjunto ecuatoriano, que había conquistado el torneo en 2019 y 2022, encontró un respiro en el minuto 64, cuando el argentino Claudio Paul Spinelli descontó y devolvió la esperanza de una remontada. El gol del Pájaro reavivó las ilusiones de Independiente del Valle, pero la respuesta del Atlético Mineiro no se hizo esperar. Apenas nueve minutos después, Hulk sentenció la serie con un nuevo tanto, estableciendo el 4-2 global y disipando cualquier posibilidad de reacción visitante.

La actuación de Guido Villar, especialmente en los primeros minutos, no alcanzó para el conjunto ecuatoriano que se vio superado por su rival brasileño. El Atlético Mineiro demostró jerarquía y eficacia, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del continente y asegurando su regreso a una final internacional luego de un año, ya que en 2024 perdió la de la Copa Libertadores frente al Botafogo en Buenos Aires, en el choque disputado en el Estadio Monumental.

El Atlético Mineiro espera por el vencedor de Lanús-Universidad de Chile, que en el duelo de ida en Santiago empataron 2-2. La revancha será este jueves en La Fortaleza Granate. La final se llevará a cabo el 22 de noviembre en Asunción, en un estadio que aún resta confirmar.

Formaciones:

Temas Relacionados

deportes-internacionalAtlético MineiroIndependiente del ValleCopa Sudamericanadeportes-argentina

Últimas Noticias

La fuerte sentencia de Ricardo Bochini sobre las chances de Racing de dar vuelta la serie ante Flamengo en la Libertadores

El ídolo de Independiente fue tajante con la Academia, que jugará la revancha de la semifinal este miércoles en el Cilindro de Avellaneda

La fuerte sentencia de Ricardo

Dolor en el fútbol argentino: murió Juan Carlos Carotti

El ex integrante de los Carasucias de San Lorenzo y recordado formador falleció a los 83 años

Dolor en el fútbol argentino:

El revolucionario cambio en la intervención del VAR que podría aplicarse a partir de 2026

La IFAB propuso supervisar a los árbitros en casos de doble amarilla. La referencia de la Copa Libertadores

El revolucionario cambio en la

Desde su propio campo y de espaldas: el triple imposible de Facundo Campazzo que no sumó para el Real Madrid

El Merengue volvió a perder en la Euroliga, pero el base argentino dejó su sello con una maniobra magistral. Los de la capital española cayeron 90-84 frente al Bayern Múnich

Desde su propio campo y

Carlos Trillo, candidato a presidente de River Plate: “En el fútbol haría casi todo diferente”

La máxima autoridad del “Frente River Somos Todos” dialogó con Infobae en Vivo y dio más detalles del proyecto que pondrá en marcha si gana las elecciones

Carlos Trillo, candidato a presidente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas de risotto fáciles

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

TELESHOW
La palabra de Julieta Prandi

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”

Jimena Barón reveló las dificultades que enfrentó al intentar presentar a su hijo Arturo en sus redes sociales

Graciela Alfano, abuela orgullosa, en el primer cumpleaños de su nieta Catalina: “Toda la familia para bendecir esta vida”

Roberto Moldavsky reveló cuál es su hijo favorito y sorprendió al explicar las razones