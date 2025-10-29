El Atlético Mineiro de Sampaoli venció 3-1 a Independiente del Valle y es finalista de la Sudamericana

La Copa Sudamericana tiene a su primer finalista de su presente edición y se trata de Atlético Mineiro, que venció 3-1 a Independiente del Valle en el partido de vuelta por la semifinal, disputado este martes en el Arena MRV. En la ida habían igualado 1-1 (global 4-2). El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli se impuso con los goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk. El bonaerense Claudio Spinelli descontó para el elenco ecuatoriano.

El equipo brasileño fue superior y capitalizó los errores del conjunto conducido por Javier Rabanal. Tres errores permitieron los tantos del Galo que por primera vez jugará la final del segundo torneo continental.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Sampaoli mostró una propuesta ofensiva y una presión alta que asfixió a su rival. Durante los primeros 45 minutos, el dominio local fue absoluto, reflejándose en el marcador con dos goles que encaminaron la eliminatoria. El primero llegó en el minuto 36, cuando Dudu recuperó el balón tras un error en la salida de los ecuatorianos y asistió a Guilherme Arana, quien definió con potencia para abrir el marcador.

El segundo tanto, que amplió la ventaja antes del descanso, fue obra de Bernard. En una jugada que evidenció la capacidad ofensiva del Atlético Mineiro, Dudu condujo desde tres cuartos de cancha y filtró un pase preciso a Bernard, quien dentro del área resolvió con una definición sutil para superar al arquero Guido Villar.

Hulk y Bernard celebran el tercer tanto del Atlético Mineiro (Photo by GLEDSTON TAVARES / AFP)

A pesar de la desventaja, Independiente del Valle intentó reaccionar en la segunda parte. El técnico español Rabanal apostó por el regreso de Mateo Carabajal en defensa, aunque las ausencias de Andy Velasco y Juan Cazares se hicieron sentir en el funcionamiento colectivo. Ni Junior Sornoza ni Michael Hoyos lograron generar peligro en ataque, y el bloque defensivo ecuatoriano sufrió ante la velocidad y precisión de los brasileños.

El conjunto ecuatoriano, que había conquistado el torneo en 2019 y 2022, encontró un respiro en el minuto 64, cuando el argentino Claudio Paul Spinelli descontó y devolvió la esperanza de una remontada. El gol del Pájaro reavivó las ilusiones de Independiente del Valle, pero la respuesta del Atlético Mineiro no se hizo esperar. Apenas nueve minutos después, Hulk sentenció la serie con un nuevo tanto, estableciendo el 4-2 global y disipando cualquier posibilidad de reacción visitante.

La actuación de Guido Villar, especialmente en los primeros minutos, no alcanzó para el conjunto ecuatoriano que se vio superado por su rival brasileño. El Atlético Mineiro demostró jerarquía y eficacia, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del continente y asegurando su regreso a una final internacional luego de un año, ya que en 2024 perdió la de la Copa Libertadores frente al Botafogo en Buenos Aires, en el choque disputado en el Estadio Monumental.

El Atlético Mineiro espera por el vencedor de Lanús-Universidad de Chile, que en el duelo de ida en Santiago empataron 2-2. La revancha será este jueves en La Fortaleza Granate. La final se llevará a cabo el 22 de noviembre en Asunción, en un estadio que aún resta confirmar.

