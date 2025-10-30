Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

La jefa de equipo de Alianza Lima criticó a Gino Vegas y su gestión como titular de la FPV. (Video: A Presión)

Cenaida Uribe volvió a generar polémica al manifestar su profundo desacuerdo con la conducción de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y, especialmente, con la gestión de su presidente, Gino Vegas. La jefa de equipo de Alianza Lima abordó temas clave como el manejo económico de la Liga Nacional, las comisiones de los auspiciadores y la participación de los clubes en el torneo.

En una reciente entrevista para el programa “Ataque Cruzado” de A Presión, Uribe cuestionó duramente la forma en que se administra la competición local. Según su perspectiva, el vóley peruano se ha convertido más en un negocio para la FPV que en un verdadero beneficio para los clubes, quienes, a pesar de ser los principales protagonistas, reciben escasa participación en las decisiones y en los ingresos generados por auspiciadores y patrocinios.

“Si Gino piensa que el vóley no es un buen negocio en el Perú, ¿por qué entonces no lo deja? Yo creo que sí, si lo sabes llevar, es buen negocio. Él no lo quiere soltar. Si no es buen negocio, ¿por qué se ocupa la FPV de hacerla cuando podemos hacerlo los clubes? Pero si tienes alguien que se va a llevar el 20% de comisión, obviamente sí es un negocio para ellos”, criticó.

En ese sentido, la dirigente de Alianza Lima detalló que, aunque el auspiciador oficial de la liga la temporada pasada destinó una cifra significativa de dinero, los clubes no recibieron ningún beneficio directo. “La gente de Apuesta Total me comentó que el año pasado dieron 600 mil dólares, a nosotros no nos dieron nada, a ningún club, todo eso va para la federación”, aseguró Uribe.

Gino Vegas es el actual presidente de la Federación Peruana de Vóley. Crédito: FPV

Continuando con su crítica, Cenaida Uribe señaló que, a pesar de que los clubes cumplieron con todos los acuerdos establecidos, no recibieron ningún ingreso. “Nos obligaron a ponernos el logo en las camisetas, ahora ya nos han soltado en ese tema y no nos pueden decir nada. De los 600 mil, la persona de marketing se llevaba el 20% de comisión; es decir, 120 mil, y eso es solo de un auspiciador”, denunció.

Gino Vegas, “un dictador”

Cenaida Uribe también se pronunció sobre la participación de los clubes en la Liga Nacional. Aunque existe un desacuerdo generalizado con varios puntos de las bases de la competencia, la directiva señaló que los equipos se ven obligados a aceptar las condiciones, pese a sus objeciones. Además, aseguró que si de ella dependiera, Alianza Lima no formaría parte del torneo como medida de protesta.

“Ya todos los clubes tienen las extranjeras contratadas, ya tienen todo armado, entonces terminas aceptando”, comentó resignada. “Yo no estoy de acuerdo. Si yo fuera la dueña de Alianza, no le haría jugar. Yo creo que deberíamos hacernos respetar un poco más, darnos cuenta que sin nosotros no hay liga”, agregó.

Además, Uribe criticó la gestión de la dirigencia del vóley peruano, asegurando que la falta de profesionalismo impacta directamente en los resultados de la selección nacional. En este contexto, calificó de dictador a Gino Vegas, por no permitir que los clubes tengan mayor participación en la organización ni que se atiendan sus reclamos.

“Si la calidad dirigencial fuera buena, tendríamos más resultados. Hace muchos años que Perú no va a un Mundial. Si te dejas ayudar, sí se podrían cambiar las cosas, pero si quieres ser un dictador... es lo que está pasando ahorita con nosotros. Es complicado, pero sí se puede cambiar y trabajar muchas cosas”, afirmó.

La jefa de equipo de Alianza Lima criticó que el presidente de la FPV no de mucha participación a los clubes en decisiones importantes. (Video: A Presión)

Con estas declaraciones, Cenaida Uribe no solo puso en evidencia su descontento con la gestión de la FPV, sino que también abrió un debate sobre la transparencia económica y la participación de los clubes en la toma de decisiones. La dirigente reafirmó su postura de que los equipos deben exigir mayor respeto y participación en un torneo que consideran su principal producto deportivo para la FPV.