Reimond Manco señaló los tres jugadores que no deben seguir en Alianza Lima y agregó: “Con seis fichajes puede pelear con Universitario”

El 'Rei' habló de los movimientos que debería ejecutar el club 'íntimo', entre ellos, seis fichajes. (Video: A la Cama con el Rei)

Alianza Lima se prepara para afrontar los dos encuentros restantes del Torneo Clausura con el objetivo de asegurar un puesto directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Paralelamente, la dirigencia evalúa las posibles salidas, renovaciones y refuerzos para la próxima temporada. En ese contexto, Reimond Manco identificó a tres futbolistas que no deberían continuar en el equipo y mencionó seis incorporaciones necesarias para competir con Universitario de Deportes en el ámbito local.

“Para mí no debería continuar, cerrado, Ceppelini. ¿Por qué? Seguramente muchos me dirán ‘pero tú también salías’, es que no es por eso, porque salía o dejó de salir. En el campo tampoco ha demostrado lo que se supone que tenía que jugar”, fueron sus primeras palabras en su programa de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’, enfatizando que la decisión se fundamenta en el aporte futbolístico y el compromiso con la institución.

El ‘Rei’ amplió el análisis sobre la capacidad de los refuerzos extranjeros de adaptarse a la presión de un club grande. En ese escenario, mencionó el caso de Gaspar Gentile, quien llegó al club con antecedentes sólidos en Cienciano, pero no logró replicar ese rendimiento con la camiseta ‘blanquiazul’.

“Creo que también cuando trajeron a Gaspar Gentile, que no es lo mismo jugar en Cienciano que en Alianza Lima. La presión no es la misma, la hinchada, los colores, hay muchas cosas que hacen que no sea lo mismo”. Advirtió que el desempeño de Gentile quedó lejos de lo esperado y sugirió no solo la revisión de su contrato, sino que el jugador sea cedido a préstamo si su vínculo se extiende más allá de este año.

Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima para ser el '10', pero apenas tuvo relevancia en el juego en los primeros meses de 2025. - créditos: Alianza Lima

La otra crítica significativa apuntó a Kevin Quevedo, quien según el exfutbolista se vio perjudicado por una confianza excesiva en su titularidad, lo que terminó generando situaciones de indisciplina. Manco sugirió que, en lugar de asegurar a Quevedo en el once, el club debería incorporar a un atacante que compita directamente por el puesto para elevar el nivel de exigencia interna.

De la misma manera, a su juicio, Alianza Lima debe definir si mantiene a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, o apuesta solo por uno, pero en cualquiera de los casos urge incorporar un atacante con aval y jerarquía.

A falta de confirmación oficial, Paolo Guerrero y Hernán Barcos renovarán con Alianza Lima para 2026. - créditos: Tabatha Belén

Reimond Manco sobre Alianza Lima y los seis fichajes que debe realizar

Con vistas a fortalecer el equipo para afrontar los retos del próximo año, Reimond Manco recomendó la llegada de seis fichajes que permitan a Alianza Lima competir tanto a nivel local como internacional. Entre las prioridades señaló la adquisición de un zaguero de jerarquía, capaz de ofrecer solvencia defensiva para afrontar la doble competencia y evitar escenarios de emergencia como los vividos en campañas recientes con diversas expulsiones y lesiones. En ese puesto, sostuvo que la presencia de Gianfranco Chávez debería complementarse con un defensor adicional, con perfil para luchar por títulos y elevar el estándar colectivo.

Para el mediocampo, el ex’jotita’ consideró que el plantel cuenta con variantes apropiadas como Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud, aunque advirtió que es indispensable sumar un volante ofensivo con calidad comprobada y que exhiba profesionalismo dentro y fuera del vestuario.

Otra de las inquietudes planteadas se encontró en las posiciones de extremo. Para Manco, el plantel necesita al menos dos extremos que puedan pelear el titularato y así aumentar la competencia interna para Kevin Quevedo y Eryc Castillo, especialmente ante la falta de profundidad en esas zonas.

Según el análisis presentado, los fichajes necesarios son: un central, un volante creativo de alto nivel, un delantero centro y dos extremos, además de reforzar el compromiso grupal. “Con estos seis jugadores, Alianza podría pelear de tú a tú con Universitario”, sintetizó.