Magaly Medina compara a Federico Salazar con ‘Cachín’ y lanza inesperado comentario sobre su físico: “Está bastante oxidado”

La conductora de ATV reaccionó al ver al periodista realizando estiramientos y aseguró que debería complementar su rutina con pesas para mejorar su condición física. ATV/ Magaly TV La Firme.

Una vez más, Magaly Medina no se guardó nada y convirtió un tema cotidiano en motivo de comentarios que rápidamente llamaron la atención de sus televidentes.

Durante la emisión de su programa este 16 de junio, la conductora reaccionó a unas imágenes de Federico Salazar realizando ejercicios físicos en un gimnasio y aprovechó la oportunidad para bromear sobre la condición física del periodista, comparándolo incluso con el popular Carlos Alcántara, más conocido como ‘Cachín’.

Magaly Medina se burla de la rutina de ejercicios de Federico Salazar: “Está oxidado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Fiel a su estilo irreverente, la conductora observó con detenimiento las imágenes del presentador de noticias mientras realizaba una rutina enfocada principalmente en estiramientos y movilidad. Sin embargo, lejos de elogiar el esfuerzo del comunicador por mantenerse activo, consideró que todavía le falta mucho trabajo para alcanzar una mejor condición física.

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Magaly Medina se burla de la rutina de ejercicios de Federico Salazar: “Está oxidado”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reacciona al entrenamiento de Federico Salazar

Las imágenes mostraban a Federico Salazar realizando ejercicios supervisados en un gimnasio, una actividad que llamó la atención de Magaly, quien de inmediato comenzó a comentar lo que veía en pantalla.

“Federico Salazar se quiere poner como Cachín. Porque miren, se ha decidido a ir a un gimnasio. Claro, a esa edad no precisamente... eso está bien, que aprenda a estirar los músculos, que sea más flexible, pero un poquito de pesas no le sería dañino, ¿no?”, comentó entre risas.

La conductora continuó analizando la rutina del periodista y sugirió que debería incorporar otro tipo de entrenamiento para obtener resultados más notorios. “Un chip tampoco, un chip de testosterona tampoco, ¿no? A esa edad, para que el ejercitarse con pesas, pues le pueda hacer, digamos, ponerle el cuerpo en un estado mucho más parecido al de Cachín, que todos los cincuentones están que envidian, ¿no?”, agregó.

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Magaly Medina se burla de la rutina de ejercicios de Federico Salazar: “Está oxidado”. Captura: Magaly TV La Firme.

La comparación de Federico Salazar con ‘Cachín’

Para Magaly, el referente físico dentro del grupo de figuras televisivas mayores de 50 años sigue siendo Óscar del Portal, quien suele compartir imágenes relacionadas con sus entrenamientos y estilo de vida saludable.

La conductora incluso insinuó que muchos hombres de esa generación quisieran lucir una figura similar. “Bueno, ¿Qué más hace Cachín para estar en forma? No lo sabemos, pero él parece que está bastante oxidado, ¿no? Federico”, comentó.

A lo largo de su intervención, Magaly insistió en que el conductor de noticias no parece haber tenido una relación cercana con la actividad física durante gran parte de su vida.

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Magaly Medina se burla de la rutina de ejercicios de Federico Salazar: “Está oxidado”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Está oxidado”: la dura opinión de Magaly sobre el periodista

Lejos de suavizar sus comentarios, la figura de ATV continuó bromeando sobre la condición física de Federico Salazar, asegurando que no aparenta tener experiencia en entrenamientos.

Magaly Medina se burla de la rutina de ejercicios de Federico Salazar: “Está oxidado”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me parece que nunca ha hecho pero ningún ejercicio. Creo que este no ha... ni siquiera subía escaleras, ¿no?”, señaló. Mientras observaba las imágenes, también destacó que la rutina que realizaba el periodista tenía un objetivo específico relacionado con la movilidad y la elasticidad muscular.

“Bueno, está haciendo un ejercicio que es para que cuando no, tus músculos no te encorves, para que tus músculos, digamos, no pierdan elasticidad”, explicó. Aunque las declaraciones fueron emitidas en tono humorístico, dejaron claro que la conductora considera que el periodista recién estaría iniciándose en una etapa más activa de cuidado físico.

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Magaly Medina se burla de la rutina de ejercicios de Federico Salazar: “Está oxidado”. Captura: Magaly TV La Firme.