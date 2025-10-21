Perú Deportes

“Fui campeón del mundo, cuando jueguen al nivel que me llamen”: Paolo Guerrero habló de su renovación en Alianza Lima y críticas por su edad

El ‘Depredador’ dejó contundente mensaje a sus detractores luego de anotar en la victoria ante Sport Huancayo por Torneo Clausura

Por Miguel Solis Ruiz

El 'Depredador' también habló de su renovación en Alianza Lima. (Entre Bolas)

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en el duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura y subió al segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. El delantero Paolo Guerrero fue el que abrió el camino hacia la victoria ‘blanquiazul’ al marcar el primer tanto en el estadio IPD y volvió a mostrar su vigencia futbolística.

El popular ‘Depredador’ llegó con la delegación ‘íntima’ al aeropuerto Jorge Chávez y fue consultado por su renovación, debido a que su contrato se vence a final de esta temporada. El ‘nueve’ fue tajante y expresó que está concentrado en el presente del club.

“Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, concentrado en cerrar bien el año, ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se plantearon desde el comienzo”, declaró en primera instancia.

Después, a Guerrero le preguntaron sobre quienes lo critican por su edad -41 años- y manifiestan que no debería estirar su vínculo con el ‘equipo del pueblo’ por este factor. Fiel a su estilo, el experimentado jugador dejó polémico mensaje a sus principales detractores.

“Por favor, quién puede hablar, no seas malo, he sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo, a la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hable, cuando jueguen al nivel, que me llamen por teléfono”, sentenció.

Por otro lado, ‘PG9′ se refirió a la renovación de Néstor Gorosito como técnico de Alianza Lima. El mismo argentino confirmó que ya firmó y que el club lo oficializará pronto. “El profe bien, si se queda para el próximo año, bien”, expresó el centrodelantero.

Paolo Guerrero se defiende de las críticas por su edad y comentarios que no quieren su renovación en Alianza Lima.

Guerrero y Barcos jugarían una temporada más en Alianza Lima

Si bien Paolo Guerrero no quiso dar muchos detalles de su renovación en Alianza Lima, sus palabras reflejan tranquilidad sobre su continuidad en el club de sus amores. El jugador de 41 años ha dejado en claro de seguir jugando de forma profesional por lo menos una temporada.

El ‘Depredador’ no sería el único. Hernán Barcos también seguiría en Matute de cara a la siguiente campaña, a pesar de anunciar que daría su último baile con el conjunto ‘íntimo’ durante este 2025. El mismo ‘Pirata’ confirmó que esta semana lo definirá.

"Sí,obviamente uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolveré”, dijo. Después, explicó por qué no colgará los botines pese a su comunicado en diciembre del año pasado. “Estamos bien, hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”, añadió.

Guerrero y Barcos vienen teniendo una gran temporada. El peruano ha marcado 13 goles mientras que el argentino alcanzó los 14 tantos -considerando la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores- por lo que son los dos goleadores del cuadro de Néstor Gorosito.

El 'Pirata' dio fecha en la que decidirá su continuidad en La Victoria. (Entre Bolas)

Próximo partido de Alianza Lima

El estadio Alejandro Villanueva , en el distrito de La Victoria, se prepara para recibir el próximo partido de Alianza Lima, que enfrentará a Melgar el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas de Perú, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura.

Tras su descanso en la fecha 16, el conjunto ‘blanquiazul’ se juega la posibilidad de seguir aspirando a la clasificación a la Copa Libertadores como Perú 2, posición que depende de obtener un triunfo. Actualmente, ocupa el segundo lugar en la tabla acumulada con 61 puntos, muy cerca de Cusco FC, que suma 60.

