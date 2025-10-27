Perú Deportes

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Las 15 deportistas en el plantel tendrán una participación activa en tres frentes diferentes a lo largo del nuevo periodo (Liga Peruana, Mundial de Clubes y Campeonato Sudamericano). El protagonismo de cada una será escalonado

Facundo Morando se ha rendido
Facundo Morando se ha rendido al nivel del plantel de Alianza Lima en la temporada 2025/26. - Crédito: Andrés Pérez

No hay rival que, al menos por ahora, le plante cara a Alianza Lima en el arranque de la nueva temporada. De eso ha quedado muy seguro y conforme el entrenador Facundo Morando luego de que el plantel ‘blanquiazul’ cerrara con el éxito la Noche Blanquiazul 2025 —llevándose por delante a Fluminense y River Plate, oponentes de fuste a nivel regional— al tiempo que iniciase con muy buen pie la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tras imponerse, con demasiada categoría a Kazoku No Perú y con una escuadra alternativa.

Concluidas las pruebas iniciales, el estratega argentino ha compartido su felicidad por el rendimiento superlativo que ofreció el grupo ‘íntimo’ en dos días cargados de demasiada actividad deportiva, implicando incluso a rivales internacionales que sobre el papel eran superiores. El secreto para salir adelante fue aplicar la rotación dándole protagonismo a todas las integrantes, desde las recién llegadas del exterior hasta las que llevan tiempo.

Facundo Morando haciendo su ingreso
Facundo Morando haciendo su ingreso en la Noche Blanquiazul 2025. - Crédito: Alianza Lima

La verdad que toca felicitar a estas chicas, que tuvieron tres partidos y rindieron en todos. Le han dado a la gente tres victorias. Se vio un equipo largo que puede competir. El sábado Elina Rodríguez hizo 20 puntos y hoy Chabela [Sánchez] se cargó al equipo en un momento muy importante al igual que Yanlis [Féliz] al entrar o la misma Sandra [Ostos]. Las centrales rotaron todas y lo hicieron muy bien. Estoy feliz de cómo respondió el equipo”.

“Lo de ayer fue emocionante, se vio un vóley muy bueno que no se ve muchas veces acá. El equipo estuvo a la altura. Después, el debut en Liga lo enfrentamos con un equipo alternativo mostrando que todas son importantes y listas para competir en cualquier momento. Rotamos el equipo todo el tiempo, dándole la oportunidad a las chicas de mostrarse y que muestren todo su nivel", sumó Facundo Morando.

El cuadro peruano se impuso 25-16 y ganó el partido 3-1 en sets. (Video: América TV)

