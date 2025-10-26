Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

¡Domingo de vóley! Alianza Lima recibirá a River Plate en la segunda jornada de la Noche Blanquiazul 2025 en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. Las bicampeonas saldrán por su segundo triunfo en el cuadrangular, mientras que las ‘millonarias’ buscarán celebrar su primera victoria tras caer frente Regatas Lima.

River Plate terminará su participación en el cuadrangular enfrentando a Alianza Lima en un choque que promete ser de pronóstico reservado.

Las ‘millonarias’ se enfrentaron a Regatas Lima en la primera jornada de la Noche Blanquiazul 2025 y no pudieron llevarse el triunfo: cayeron derrotadas por 3-1 con sets de 25-15, 25-27,25-14 y 25-23. El duelo fue intenso y las chorrillanas supieron adueñarse del encuentro.

Bajo la conducción de Facundo Morando , el equipo bicampeón del vóley peruano superó a su rival brasileño y mostró firmeza de cara a la búsqueda de su tercer título consecutivo. Elina Rodríguez, de Argentina, y Diana de La Peña, de Perú, destacaron como las jugadoras más sobresalientes del encuentro.

Alianza Lima venció a Fluminense por 3-1, con parciales de 25-22, 25-23, 18-25 y 25-22, en el Coliseo Eduardo Dibós durante el amistoso de presentación de la Noche Blanquiazul 2025 . El evento contó con una importante presencia de hinchas en las tribunas.

El partido entre las ‘íntimas’ y las ‘millonarias’ se jugará hoy, domingo 26 de octubre, en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. El horario establecido es a las 18:00 horas para para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirá en el Coliseo Eduardo Dibós con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.

La segunda jornada de la presentación de Alianza Lima la llegará a los hogares de todos los peruanos ya que se dará en la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. También estará disponible en América TVGO , plataforma streaming que es completamente gratis.

Alianza Lima tuvo su primera noche de presentación oficial y vivió un momento inolvidable con toda su hinchada. Las bicampeonas se reencontraron con sus fanáticos, quienes gozaron cada minuto viendo al equipo de sus amores. Clarivett Yllescas , Maeva Orlé, Ysabella Sánchez , Esmeralda Sánchez fueron las favoritas del público y no dejaron de aplaudirlas.

