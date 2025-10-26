Perú Deportes

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Las ‘íntimas’ buscarán un triunfo más frente las ‘millonarias’ tras vencer a Fluminense en la primera jornada de su presentación. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
05:25 hsHoy

¡Domingo de vóley! Alianza Lima recibirá a River Plate en la segunda jornada de la Noche Blanquiazul 2025 en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. Las bicampeonas saldrán por su segundo triunfo en el cuadrangular, mientras que las ‘millonarias’ buscarán celebrar su primera victoria tras caer frente Regatas Lima.

05:25 hsHoy

¿Cómo llega River Plate al partido?

Las ‘millonarias’ se enfrentaron a Regatas Lima en la primera jornada de la Noche Blanquiazul 2025 y no pudieron llevarse el triunfo: cayeron derrotadas por 3-1 con sets de 25-15, 25-27,25-14 y 25-23. El duelo fue intenso y las chorrillanas supieron adueñarse del encuentro.

River Plate terminará su participación en el cuadrangular enfrentando a Alianza Lima en un choque que promete ser de pronóstico reservado.

Las chorrillanas se quedaron con el cuarto set por un 25-23 y concretaron su victoria en la Noche Blanquiazul 2025. (América TV)
05:24 hsHoy

Triunfazo de Alianza Lima con Fluminense en la Noche Blanquiazul

Alianza Lima venció a Fluminense por 3-1, con parciales de 25-22, 25-23, 18-25 y 25-22, en el Coliseo Eduardo Dibós durante el amistoso de presentación de la Noche Blanquiazul 2025. El evento contó con una importante presencia de hinchas en las tribunas.

Bajo la conducción de Facundo Morando, el equipo bicampeón del vóley peruano superó a su rival brasileño y mostró firmeza de cara a la búsqueda de su tercer título consecutivo. Elina Rodríguez, de Argentina, y Diana de La Peña, de Perú, destacaron como las jugadoras más sobresalientes del encuentro.

El cuadro peruano se impuso 3-1 y celebró la victoria. (Video: América TV)
05:24 hsHoy

Una fiesta inolvidable

Alianza Lima tuvo su primera noche de presentación oficial y vivió un momento inolvidable con toda su hinchada. Las bicampeonas se reencontraron con sus fanáticos, quienes gozaron cada minuto viendo al equipo de sus amores. Clarivett Yllescas, Maeva Orlé, Ysabella Sánchez, Esmeralda Sánchez fueron las favoritas del público y no dejaron de aplaudirlas.

05:23 hsHoy

Canal TV para ver la Noche Blanquiazul

La segunda jornada de la presentación de Alianza Lima la llegará a los hogares de todos los peruanos ya que se dará en la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. También estará disponible en América TVGO, plataforma streaming que es completamente gratis.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirá en el Coliseo Eduardo Dibós con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.

05:23 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs River Plate por la Noche Blanquiazul

El partido entre las ‘íntimas’ y las ‘millonarias’ se jugará hoy, domingo 26 de octubre, en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. El horario establecido es a las 18:00 horas para para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Alianza Lima jugará con River
Alianza Lima jugará con River Plate por la Noche Blanquiazul 2025
05:22 hsHoy

Cronograma de la Noche Blanquiazul 2025

Domingo 26 de octubre

- Apertura de puertas: 14:30 horas

- Regatas vs Fluminense: 16:00 horas

- Alianza Lima vs River Plate: 18:00 horas

- Ceremonia de reconocimiento: 20:00 horas

Temas Relacionados

Alianza LimaRiver PlateFluminenseRegatas LimaLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Los ‘cremas’ irán en busca del tricampeonato frente el ‘vendaval celeste’ en su condición de visita: solo necesita el triunfo para celebrar el título nacional. Entérate de las señales disponibles para el decisivo duelo

Dónde ver Universitario vs ADT

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati podrían consagrarse tricampeones nacionales con un triunfo ante el ‘vendaval celeste’ en este duelo válido por la fecha 16. Sigue todas las incidencias

Universitario vs ADT EN VIVO

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Paulo Autuori se ven obligados a sumar la mayor cantidad de puntos en sus compromisos restantes para mantener su lugar en el playoff del campeonato. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Los

A qué hora juega Universitario vs ADT HOY: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El estadio Unión Tarma es el escenario donde la ilusión por la consecución del tricampeonato se hace enorme. La ‘U’ depende de sí misma para cerrar el campeonato a dos meses de finalizar el año

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona HOY: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

El mundo del fútbol se paraliza por uno de los encuentros más esperados por los aficionados. ‘Blancos’ y ‘azulgranas’ se disputan el liderato del campeonato español. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Real

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las otras elecciones: en cuatro

Las otras elecciones: en cuatro distritos, los oficialismos locales buscarán ratificar su gestión con la votación de cargos provinciales

Elecciones 2025, en vivo: comenzaron los comicios en todo el país

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 2 muertos y 25 heridos

Choque y vuelvo en avenida General Paz: hay al menos dos heridos

Rompiendo las últimas barreras

INFOBAE AMÉRICA

Clima en Nueva York: cuál

Clima en Nueva York: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de octubre

¿Estamos entendiendo la profundidad de los cambios que está intentando Trump?

Clima: las temperaturas que predominarán este 26 de octubre en Houston

Predicción del estado del tiempo en Dallas para este 26 de octubre

Trump manifestó su optimismo por lograr acuerdos “muy buenos” con Brasil durante su encuentro con Lula en Asia

DEPORTES

Una atleta fue suspendida por

Una atleta fue suspendida por dopaje, pero demostró que la causa fue una relación íntima con su pareja y podrá volver a competir

Román Burruchaga va por la final y el título en el Challenger 125 de Costa do Sauípe

El escalofriante choque entre dos pilotos en la vuelta previa de una carrera de motociclismo que recorre el mundo

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de México de Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Papu Gómez volverá a jugar tras dos años de suspensión: el misterio tras ser campeón del mundo que sigue sin resolverse desde Qatar 2022